Así es la vida de un aislado por coronavirus: "Los sanitarios venían vestidos como astronautas"

Rubén Rincón es un joven que tiene 28 años. Él es peluquero en Daimiel, en Ciudad Real. Ha estado ingresado desde el domingo por la tarde en el Hospital de Ciudad Real porque dio positivo por coronavirus. El viernes pasado llegó al médico porque tenía fiebres altas y hasta el domingo no le aislaron, porque solo le hicieron la prueba de la gripe A.

Él está bien, contento y animado, pero siente mucha angustia porque le están dando un antibiótico muy fuerte que le provoca esos efectos secundarios. Además, él es nervioso de por sí. "Soy una persona muy nerviosa. Lo que peor he llevado es estar encerrado, el no poder salir de la habitación y el que los sanitarios pasaran vestidos como astronautas. Me he imaginado que todo lo del fondo era el mar y que cuando comía y cenaba estaba en un bar de cañas", ha contado al programa "La Tarde" de COPE.

.El domingo por la noche le metieron en una pecera de cristal, en aislamiento. Y el lunes por la tarde le pasaron a la habitación de 6 metros de largo por 4 metros de ancho y con un baño propio y grande. Ahora, acaba de salir de ella. "Sigo con la neumonía, pero por suerte me ha bajado ya la fiebre", ha dicho.

.En el hospital, le llevaban dos yogures para desayunar. Él come mucho y les pidió por favor un bocata de jamón. "Los sanitarios se han portado muy bien. Yo como a todas horas y les pedía comida en todo momento. Nunca me han dicho que no", dice entre risas.

Pasará lo que queda de aislamiento en su casa. "Los sanitarios me acaban de dar un sobre con indicaciones. Tengo que estar en casa encerrado, en cuarentena y sin salir", ha concluido.