Así influyen las redes sociales en nuestra alimentación

Con motivo del Día Mundial de la Alimentación he recuperado el informe,“ Radiografía del nuevo universo de lujo” elaborado por el EAE Business School. El trabajo decía que el primer punto para decidir la compra de un producto es la marca (46%) y la fama que tiene. También hacía hincapié en la , cada vez más respetada, recomendación del “influencer” ( 26,9%): una moda que se está imponiendo en la alimentación.

Es posible que tu niño se haya plantado ante el desayuno porque quería una determinada marca de galletas.

Me he ido al ordenador y he buscado a una de estas influencers. Se define como una health coach, una consultora de salud y especialista que hace recomendaciones como no consumir lácteos porque descalcifican los huesos. Esta y muchas otras nos hacen preguntarnos en 'La Tarde de COPE' si podemos confiar de las redes sociales cuando se trata de nuestra alimentación y para darnos una respuesta hemos tenido en los micrófonos de la Cadena COPE a la doctora y médico nutricionista del Centro Teknon de Barcelona, Montserrat Folch.

La doctora Folch cuenta en 'La Tarde de COPE' que hoy en día hay muchísima información y muy diversa, desde vegetarianos, veganos, macrobióticos, la leche, los lácteos... pero que lo último que le faltaba por escuchar era que "el lácteo descalcifica".