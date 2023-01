Así consiguió una joven de Zaragoza ahorrarse más de 25.000 euros al comprarse una casa: "Me daba vértigo"

A lo largo de esta jornada, en COPE venimos contando cómo se ha incrementado el precio de los alquileres y la compraventa de viviendas. Cada vez es más complicado encontrar un piso, lo cual, especialmente para los jóvenes, hace más difícil la tarea de poder independizarse. Es por ello que cada vez es más habitual buscar alternativas que nos sirvan para ahorrarnos algo de dinero, ya sea a la hora de comprar una casa o de rebajar un poco los precios del alquiler.

En este caso, el copresentador de 'La Tarde', Fernando de Haro, ha conocido el caso de María. La mujer, que vive en Zaragoza, consiguió hace unos años adquirir una pequeña vivienda de 63 metros cuadrados en la ciudad. ¿Lo más interesante? Que lo hizo entre 25.000 y 30.000 euros más barato que habiendo adquirido la propiedad a través de una grande promotora. ¿Cómo lo consiguió?

Así consiguió una joven de Zaragoza ahorrarse más de 25.000 euros al comprarse una casa

El caso de María es particular y para entender su caso ha abierto las puertas de su casa a Fernando de Haro. Sentados en el salón, María ha confesado que realmente su casa fue, años antes, un conjunto de oficinas administrativas. ¿Cómo se les ocurrió aquella idea? La mujer ha contado que todo fue la idea de un pequeño promotor, que decidió reconvertirlas y dividirlas en cuatro pisos independientes.

"El promotor se encargó de gestionar las licencias para convertir aquellas oficinas en viviendas", ha contado María. Eso sí, tuvo que hacerse una "recalificación" del terreno para convertir aquellas oficinas en viviendas. Al menos, para que así constaran catastralmente.





"Al principio me daba un poco de vértigo. Tenía miedo porque la promotora era pequeña. También si iba a venir algún tipo de crisis y las más promotoras más pequeñitas pudieran desaparecer, pero yo no podía adquirir un piso de una gran constructora como las de Zaragoza. Esto era más económico", ha agregado María. Eso sí, ha contado que mientras se estaba haciendo la remodelación de aquellas oficinas, la promotora iba enseñando a los propietarios los planos. "Compré sobre plano y podía hacer algún pequeño cambio si todavía no habían empezado las obras", ha asegurado. Una pequeña estrategia que le permitió a María ahorrarse entre 25.000 y 30.000 euros.

Eso sí, esta pequeña obra no se habría podido realizar en cualquier sitio. En este caso, la calle es tranquila y no hay ruido, además de las medidas de seguridad. No obstante, este tipo de reconversión no se habría podido realizar en una gran avenida de la capital.