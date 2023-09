La aparición de hoteles y espacios 'only adults', una tendencia al alza: "Nos hemos vuelto intolerantes"

Te pongo en situación. Estás comiendo en un restaurante y disfrutas de una comida y una agradable conversación. De repente, se cuela el llanto de un niño. Y empiezas a sentirte incómodo. Te revuelves en la silla y miras con recelo hasta tres veces. Algunos padres se van, otros quizá no. Pero claro, ¿qué ocurriría si esto te pasara en tu casa? Imagina, en este caso, que una pareja que está contigo pared con pared pues ha tenido un pequeño y ha salido llorón.

¿Serías capaz de aguantar? ¿O llamarías la atención a esos padres? Esther Artajo tiene un bebé de meses y hace unas semanas encontró una nota en el portal de su casa.

Podía leerse esto: "Llevamos más de medio año aguantando sin tregua los lloros y últimamente llamamiento a pleno pulmón. Tanto de día, pero sobre todo por la noche. Nos gustaría que hiciérais alguna cosa al respecto. No creemos normal que un bebé esté por la noche más de quince o veinte minutos llorando de seguido. Y lo haga hasta tres o cuatro veces por noche. Esperemos que encontréis una solución para poder tener un descanso tanto vosotros como los vecinos".

En 'La Tarde' hemos hablado con Esther, con esta mamá. Ha asegurado que no lo podían creer. "Hicimos una foto y lo colgué para reivindicar la falta que tenemos de saber convivir en comunidad y en sociedad porque cada vez vivimos en un mundo cada vez más individualizado".





Ella no entendió la nota y considera que es uno de los vecinos del bloque colindante. De hecho, dice que se siente arropada por los vecinos de su mismo bloque (valga la redundancia). Pasado el tiempo, indica Esther que no han tenido más noticias, más allá de esa nota.

¿Qué harías tú entonces? ¿Te pondrías en la piel de esos padres o de ese vecino que no puede dormir en toda la noche?

"Me solidarizo más con la madre"

Sobre este asunto también ha hablado Daniel Gascón en los micrófonos de 'La Tarde'. Es padre de 3 hijos y una bebé de siete meses. Gascón explica que son incómodos los ruidos en una casa y que "todos los hemos sufrido. Pero un bebé no es un vecino con la música alta. La propia Esther es la que sufre esos lloros. Entonces, aunque entiendo la incomodidad del vecino que se queja me parece que no es la manera. Me solidarizo más con la madre". Por tanto, incide en que "hay que entender que no puedes elegir. Que el niño llora y los padres son los primeros que no quieren que esto ocurra".

Pero... ¿qué ocurre cuando se puede elegir? Cada vez hay más hoteles 'only adults'. De hecho, ya el 5% de los hoteles en España son así. Algo que se extiende a compañías aéreas.

Sonia es directora de un hotel en Teruel. Cree que sí es posible la convivencia. "Los padres sí intentan controlarlos. Nosotros tenemos un hotel con 101 habitaciones. Siempre hay una media de 150 adultos y 100 niños. Y se comportan fenomenal. Tanto los padres como los niños", explica.

Ahora, una compañía aérea ha anunciado que va a haber una parte del avión en la que no podrán sentarse ni padres ni niños. ¿Estamos ante una medida discriminatoria por la edad o la empresa puede escoger su modelo de negocio?

"Los niños son personas y sujetos de derecho"

César Díaz es abogado de la Federación de Consumidores (CECU). Asegura que "si los servicios 'only adults' son legales o discriminatorios, serían actos discriminatorios. Los niños son personas y sujetos de derecho".

El tema no deja de ser controvertido, sin duda, y puede llegar a ser polémico. ¿Se podría llegar a extender este 'only adults' a otros sectores o realmente se están discriminando a los niños? José Antonio Marina es filósofo y autor de libros como 'Biografía de la Humanidad'.

Al arranque de su intervención, afirma que es un problema porque "nosotros estamos continuamente enfrentándonos a problemas distintos. Y cuando esto ocurre, como el derecho de los padres a vivir donde viven y el derecho de los vecinos a descansar, hay dos maneras de plantearlo: con el conflicto o asumir el problema común".









Entonces, donde se demuestra "la inteligencia para la convivencia de las sociedades es cuando se sabe resolver este conflicto. En el caso de la madre, yo creo que los dos se han precipitado. Quien ha protestado de manera anónima y también los padres que, muchas veces, no se dan cuenta de que podían poner algún tipo de solución.

"Muchas personas viven voluntariamente solas"

Estos casos, sea como fuere, son inevitables. Lo que sí es evitable es el problema del ruido en los hogares. "Es una cuestión de defectos de las ordenanzas de construcción. Se preocupan por el aislamiento térmico y no por el aislamiento acústico", denuncia Marina en los micrófonos de 'La Tarde' de COPE.

Si centramos el foco en la tolerancia de la sociedad a los niños y la existencia de hoteles 'only adults' o vuelos sin pequeños, ¿tiene esto implicaciones éticas? "Yo creo que nos hemos vuelto muy intolerantes a todo lo que afecta a nuestra comodidad. Ahora, el valor fundamental es que queremos vivir cómodamente. El individualismo es el de la comodidad. Muchas personas que viven voluntariamente solas"; reflexiona sobre esta circunstancia.

De este modo, vivimos en "una sociedad individualista y no tiene especial apego a los niños. Hacemos ciudades en las que no tienen sitios para jugar. No tienen espacio propio".

Tanto es así que muchas veces los propios padres dejan a los niños en actividades extraescolares. "Por parte de los padres, hay una especie de permisibilidad de los niños. Cuando están en espacios públicos, a partir de una cierta edad, tienen que estar educados para estar en un restaurante", concluye.