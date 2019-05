Alerta en Alicante por la peligrosa araña violinista

Es uno de los insectos a los que más miedo le solemos tener. Tiene ocho patas, mide poco más de un centímetro y es de color pardo, rojizo o marrón. Hablamos de una araña, sí, pero no de una cualquiera. De la Araña violinista. Este insecto acaba de enviar a un hombre diez días al hospital.

Ha pasado en Elda (Alicante). El afectado estaba disfrutando de un paseo junto a su familia cuando sintió una picadura. Empezó a sentirse mal y acudió al clínico con 40 grados de fiebre. Allí, los médicos le extrajeron el veneno en una operación, después de que este le produjera una necrosis en la zona afectada.

Este ha sido el caso más grave, pero no el único. Porque en la provincia de Alicante otras tres personas habrían sufrido un picotazo de este tipo de araña. Se llama violinista porque en su parte superior tiene unas manchas en forma de violín.

Jesús Hernández, biólogo e investigador en el Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (Alicante), ha contado en "La Tarde" ha dado más detalles sobre este insecto. "La especie de araña violinista que se encuentra en la Península Ibérica tiene un veneno menos potente como el de sus parientes sudamericanos. Su veneno no causa graves problemas. Lo máximo es hinchazón local y sólo en casos muy raros aparece algún tipo de complicación", ha contado.

El biólogo tiene, no obstante, dudas de que realmente sea una araña violinista la que ha picado a todos estos vecinos de Alicante. No obstante, ha recordado también que las arañas no acostumbran a atacar a las personas. "Buscan a presas de su tamaño y usan su veneno para paralizarlas y alimentarse de ellas. Sólo atacan a los humanos cuando se ven amenazadas", ha contado.