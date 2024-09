El alegato de Manolo Lama y Juanma Castaño tras los incidentes en el derbi: "Hay que cargárselos"

Sólo un expulsado. Ese es el balance, provisional, de los incidentes ocurridos anoche, en el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid en el Metropolitano. La decisión la ha tomado el club rojiblanco en la mañana de este lunes, tras interceptar a un individuo que lanzó objetos al camp y que además portaba una navaja encima. Sólo una persona identificada. Un hecho que Juanma Castaño no ha entendido. "Es una zona plagada de cámaras, y cualquier cosa que pasa en queda registrado". El director y presentador de El Partidazo de COPE le ha asegurado a Pilar García Muñiz que no cree que "sea tan difícil encontrar a las personas que cometieron esos vandalismos”.

Una idea con la que ha estado de acuerdo en todo momento Manolo Lama. El presentador de Deportes COPE, además, se ha mostrado a favor de erradicar los grupos de ultras en el fútbol. “Hay que cargárselos y no esperar a que vengan contra ti. Son escoria de la sociedad y solo nos generan problemas y más problemas”. Unos incidentes que también ha condenado y lamentado, afirmando que si él tuviera hijos pequeños en este momento, “ hubiera intentado que no lo vieran, porque eso no es fútbol”

La afición del Atlético de Madrid en el derbi; en el Tertulión (Cordon Press)

Los incidentes también han dejado mucha polémica, sobre todo tras las declaraciones, tanto del Cholo Simeone, como del capitán rojiblanco, Koke. El técnico argentino aseguró en rueda de prensa que “esos acontecimientos no pueden volver a pasar”, pero también los relacionó con unos gestos previos del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois. “Uno puede festejar el gol, pero no mirando a la tribuna. No se justifica, pero tampoco lo inicial". Por su parte, Koke condenó los hechos, pero afirmó que “los aficionados que se han sentido provocados han querido defenderse, aunque no lo justifica”. Unas declaraciones con las que no han de acuerdo los comunicadores de Deportes COPE. “El Cholo se equivoca. Ayer era el día en el que todos debían alinearse para ir en contra de estos cafres”, ha asegurado Lama en La Tarde de COPE. Además, Castaño ha afirmado que cree que Koke “debe estar arrepentido de sus declaraciones”.

"lO DE AYER PUEDE SENTAR UN PRECEDENTE"

Por contra, Juanma Castaño ha querido sacar un aspecto positivo de los incidentes de este domingo en el derbi. “Lo que pasó ayer va a sentar un precedente” y “es bueno que se tomara la decisión de parar el partido”. Es muy probable que al conjunto rojiblanco le caiga una sanción. Un hecho que preocupa al director de El Partidazo de COPE, sobre todo por las consecuencias que esto pueda conllevar. “Quiero ver que pasa cuando al Atlético les caiga una sanción. Va a haber manifestaciones fuera del estadio y puede pasar de todo".

Unos incidentes que, sin duda, van a marcar un antes y un después en el fútbol de nuestro país. De momento, la única decisión drástica ha venido por parte del Atlético de Madrid, que ha expulsado “de forma permanente” a uno de los aficionados que lanzó objetos sobre el terreno de juego, y que además llevaba una navaja encima.