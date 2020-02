La suspensión del Mobile de Barcelona fue el primer gran golpe económico del coronavirus de Wuhan en nuestro país. Golpe directo a empleos y puestos de trabajo. No hay que perder de vista de vista este enfoque de la crisis. Las bolsas, que son especialmente sensibles y también a la incertidumbre, lógicamente no lo están notando. También el sector turístico, con la Semana Santa casi a la vuelta de la esquina, el textil, el alimenticio. Hace unos días hablamos aquí en La Tarde con Santiago. Su empresa de embutidos ibéricos de Salamanca había parado los envíos a China y con el permiso reciente de poder vender allí jamones enteros tenían muchos encargos bloqueados. En los puertos, por ejemplo, donde las mercancías chinas suponen un gran volumen de trabajo, se ha estimado que el tráfico caerá en un 30%. Piezas que se tendrían que enviar allí y piezas que tendrían que llegar pero que no llegan. Por ejemplo, a la planta de montaje de Fujitsu en Málaga.

¿La consecuencia cuál es? Pues que le empresa ha presentado un ERTE, es decir, un ERE temporal, ya que sin piezas, no hay montaje. Y sin montaje, no hay trabajo. Un ERTE que podría aplicarse a partir de la semana que viene, aunque también estudian comprar materiales de otros países. Pero la moneda tiene dos caras y hay sectores españoles a los que este bloqueo chino está afectando de forma positiva. No sé si lo sabías, pero el 83% del ajo que se comercializa en el mundo es chino. Bien, pues el ajo que se produce en el sur Córdoba ha aumentado casi un 50% de precio por la demanda que están teniendo. Hablamos con Miguel del Pino que es productor y además presidente de la sectorial del ajo de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores.