Adiós al IVA en el aceite de oliva: ¿cómo te afecta y qué supone para tus bolsillos?

Por fin llega la noticia que todos estábamos esperando, el aceite de oliva dejará de tener IVA. En 3 años, su precio se ha multiplicado por 3 con una subida acumulada del 198%, y tan solo en un año ha subido un 63%, alcanzando finalmente un coste medio para el consumidor superior a los 10 euros.

El próximo martes 25 de junio el Ejecutivo llevará al Consejo de Ministros la rebaja total del Impuesto del Valor Añadido (IVA), que hasta ahora se situaba en un 5%. Este descenso, que supondrá unos 50 céntimos de media, llegará a los supermercados a partir del 1 de julio.

Sin embargo, el economista Fernando Trías de Bes nos advierte que no podemos perder de vista el aumento del precio de los últimos años: “Al principio parece que te quitan un montón pero luego en dinero no es tanto”. Se refiere al aparente olvido de que, aunque baje el IVA, seguimos pagando más que años atrás, algo de lo que es difícil darse cuenta con tantas medidas cambiantes: “Una de las cosas que ha hecho estas medidas un poco confusas, se dijo que el número de meses en los que se iba a mantener iba a estar en función de cómo evolucionaría la inflación subyacente, pero en cada partida el tipo es distinto, la variación es distinta... Yo creo que el propio consumidor, entre tantas medidas, está ya un poco despistado, ya no sabemos qué IVA pagamos de cada cosa”.

El economista asegura también que bajar los precios a través del IVA no siempre es efectivo para el consumidor: “Ha habido organizaciones de consumidores que han dicho que, en el momento en el que el Gobierno quitaba el IVA, hay distribuidores que aprovechan e intentan quedarse ese IVA, eso pasó con las entradas del cine y con la luz. Se sabe que en el momento que quitan un impuesto indirecto, como tú ya sabes que tus clientes están acostumbrados a ese precio, lo dejas igual. El Real Decreto decía que esto va a ser perseguible, pero es muy complejo”.

Para Trías de Bes, la eliminación temporal del IVA del aceite de oliva, no implica un gran ahorro demostrable: “Es un tipo de medida un poco populista, que ha costado dinero a las arcas públicas. Tú, como economista, me pides que realmente sepa cuánta de la rebaja del IVA se ha trasladado realmente al consumidor, y sería una misión titánica”.

En un principio, el Ejecutivo volverá a añadir el IVA al precio del aceite pero lo mantendrá a un 4%. Aún así, el economista no tiene claro que esto sea inamovible: “Van a quitar esto no en función de la inflación sino en función de la recaudación. El Estado ha sido el que más ha ganado con la inflación, hemos tenido récords de recaudación. Cuando la recaudación empiece a bajar volverán a subir el IVA”.

Además, añade que las idas y venidas con el IVA dan inestabilidad a nuestra economía: “En términos generales, los impuestos hay que moverlos lo mínimo posible porque mover un impuesto es cambiar una ley, y cambiar una ley cada dos por tres es inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica es uno de los aspectos que más desanima a un inversor o a un emprendedor”.