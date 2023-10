Aceite de girasol, lino, soja, aguacate o coco: ¿cuál es la mejor alternativa al aceite de oliva?

Que el aceite de oliva está disparado es un hecho y no parece que, a corto ni medio plazo, vaya a bajar. La cosecha que se aproxima no es buena y con esto encadenamos ya dos cosechas malas. Con este panorama, el precio no solo se mantendrá, sino que es posible que también siga subiendo. Así las cosas, más de una persona se habrá planteado la posibilidad de buscar alternativas saludables y más económicas al aceite de oliva virgen extra.

Es posible que hayas ido al supermercado y al apartar la vista del aceite de oliva, te hayas dado cuenta de que existen otros tipos que ni conocías: de girasol, de orujo, coco, soja, palma, aguacate, nuez e incluso de lino. ¿Cuánto cuestan? ¿Son buenas alternativas? Y lo más importante: ¿son saludables?

Javier Sánchez Perona es científico titular del CSIC, experto en nutricio y profesor en la Universidad Pablo de Olvide y ha pasado esta semana por los micrófonos de 'La Tarde' para abordar este asunto.

Aceite de oliva virgen extra, de oliva y orujo de oliva: ¿cuál es mejor?

En primer lugar, Sánchez Perona ha analizado el aceite de oliva y cuáles son las diferencias de todos sus tipos. Así, ha matizado que de la aceituna, podemos obtener cuatro tipos de aceites: el virgen extra, virgen, de oliva y el orujo de oliva. "Cuando extraemos el aceite de la aceituna, es el aceite de oliva virgen. Si la calidad es muy alta le podemos poner la etiqueta de extra. Si no lo es, lo llamamos lampan, que no se puede consumir, pero sí someter a refinación". Así las cosas, ha explicado que solo puede salir al mercado cuando se mezcla con un poco de aceite de oliva virgen, que sale a la venta, así como aceite de oliva.

Lo mismo ocurre con el orujo de oliva: se refina y para comercializarse se mezcla con aceite virgen.

Ahora bien, ¿qué otras alternativas hay? El experto ha matizado que todo dependerá "de la aplicación culinaria". Así, ha dicho: "Si nosotros queremos aprovechar esos aromas y sabores que nos da un buen aceite de oliva, tenemos que ir al virgen extra". Ahora bien, una buena alternativa para freír, por ejemplo, es el orujo de oliva: "Tiene un precio más económico que el resto y los estudios que se han realizado demuestran que es una alternativa maravillosa para freír", ya que tiene una "resistencia a altas temperatura, más que el aceite de girasol".

¿Qué ocurre con el resto?

Ahora bien, ¿qué otras opciones hay? El aceite de girasol también está muy demandado, especialmente ahora que ha subido tanto el precio del aceite de oliva virgen. Aquí podemos distinguir el "aceite de girasol alto oleico", que se caracteriza porque los girasoles se han desarrollado "para que su composición química se parezca al aceite de oliva".

Sánchez Perona ha argumentado que "hay aceites de girasol alto oleico que tienen más ácido oleico que los aceites de oliva. El normal tiene linoleico. Ahí reside la diferencia fundamental entre el alto oleico y el girasol común". Por otro lado, ha asegurado que el alto oleico es mejor para freír "porque el aceite de girasol es un ácido graso menos resistente a las altas temperaturas, mientras que el del ácido oleico es más resistente, tiene un precio un poco más caro, pero es más resistente en la fritura y permite reutilizar el aceite más veces".

Los peores aceites, ha dicho, son los de palma y coco, ay que "tienen un alto contenido en ácidos grasos saturados". Pese a ser vegetales, "tienen ácidos grasos saturados como tienen grasas animales". En último lugar, ha hablado del aceite de lino, que tiene un "contenido muy elevado en otro ácido graso, un omega-3. Los vegetales también tienen un tipo de omega-3 y en este caso, tiene gran cantidad de este ácido graso".