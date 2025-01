Su abuelo le regala un libro de niño y años más tarde se mete entre los récord guiness más importantes del mundo: inspirado por lo que ponía

Es el español que más Récord Guinness ha conseguido en la historia, 152, y el vivo ejemplo de que el espíritu de superación no tiene barreras. Tiene, por ejemplo, los 200 metros en carrera de sacos más rápidos; es la persona que más escalones consecutivos ha subido mientras hace malabares con tres objetos, 2082 en concreto; también ha conseguido ser la que más tiempo ha estado con un taco de billar en equilibrio sobre un dedo: 4 horas 32 minutos; o también la que más tiempo ha estado sujetando sobre la frente un palo de escoba relleno de arena. Dos horas 42 minutos. Y todo ello, combatiendo contra la Diabetes tipo 1, que le fue diagnosticada cuando tenía 12 años.

Por su condición, Cristian le ha contado a Javi Nieves que muchas veces le dicen: "Cristian, párate, que esto no lo puedes hacer". A lo que él responde: "¿qué no se puede? Pues no se puede. Pero vamos al menos a intentarlo". Unas valientes declaraciones que Cristian ha matizado afirmando "cuando me dicen que algo es imposible de hacer, para mí es un motivo de intentarlo".

TODO GRACIAS A SU ABUELO

Toda la pasión que tiene Cristian por los récords comenzó cuando solo era un niño. Su abuelo Ernesto, cada Navidad, le regalaba el libro Guinness de los récords. "Ha sido el motor de poder entrar en este mundo". Además, Cristian ha afirmado que su abuelo siempre le decía: "Cristian, ten coraje de hacer cosas que otros ni se atreven a intentarlo. Ten ese valor de luchar contra ti mismo y de superarte. Un mensaje que nuestro protagonista de hoy ha asegurado que lo tiene muy presente. "Mi abuelo Ernesto me ha influido de tal manera que aquí sigo, y cada vez que hago un récord se lo dedico a él, porque sé que está ahí conmigo, me da la fuerza que necesito"

Cristian ha asegurado que también se ha fijado en figuras del mundo de los récords para inspirarse. El americano Ashrita Furman ha conseguido un total un total de 600 títulos. "Teniendo como referente a personas como él para seguir también dando lo mejor de nosotros mismos". Cristian ha reconocido que una de las cosas que más disfruta es de que él mismo pueda ser inspiración para los demás. Hace charlas de motivación, de superación, va a institutos, a colegios, a eventos en asociaciones... "eso a mí me llena muchísimo, poder trasladar todo lo que estoy haciendo a otras personas, ya no solamente a personas con diabetes, sino demostrar que podemos hacer cosas realmente inimaginables.