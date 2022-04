"Casi 500 euros en un mes": el peligro que puede disparar tu factura de la luz, aunque no la consumas

Como te venimos contando, esto es una cuestión en la que estamos todos los días. Hoy martes vuelve a subir la luz. De media, pagamos el megavatio hora a 265 euros. El pico más alto será a las 21:00h cuando alcance los 300 euros. Con estos precios, es importante saber qué nos están cobrando. Y no siempre es fácil.

En ocasiones, la factura del gas, de la luz o del agua no detalla lo que hemos consumido durante el último período de facturación porque no han podido hacer una lectura del contador. Cobran por una lectura estimada. Se hace un cálculo del precio a pagar basándose en una estimación de lo que hemos podido consumir. El riesgo es que nos hagan una lectura estimada demasiado elevada. Como le pasó a un familiar cercana de Rosa. "Siendo una persona viviendo en una vivienda recibió una factura de 200 euros. Pagaba 44 euros".









Esto es casi cinco veces el precio habitual. Otro caso es el de Noelia. "Nuestro problema empieza con una factura de noviembre cuando nos llegan más de 400 euros cuando nos encontramos en los 80 euros como mucho". En ambos casos, han llamado a la compañía en varias ocasiones.

"No vale con llamar a la compañía, cabrearse y no realizar una reclamación formal", cuenta el portavoz de la OCU

Enrique García es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Con él, hemos definido qué es la lectura estimada. "Es un medio que tienen las compañías para cobrar a los usuarios cuando no es posible una lectura directa del contador ni conocer lo que consume el usuario. Afortunadamente, son pocas. Cada vez son menores porque la inmensa mayoría de consumidores cuentan con contadores digitales que se leen a distancia. Poco a poco, por lo tanto, van desapareciendo".

Cuidado porque, advierte este experto, "muchos consumidores pueden estar confundiendo los subidones en las facturas con las lecturas estimadas". El consumo estimado se realiza, por tanto, para cobrar de forma provisional esa factura aunque "existe una obligación por parte de las compañías y las comercializadoras de regularizarlas de acuerdo a consumos reales". Esto significa que, si lo que hay que pagar es desproporcionado, deben reingresarte el dinero y llegar a pagarte intereses de extenderse mucho en el tiempo este problema.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Otra circunstancia que se da y que se ha observado en una proporción enorme (aunque con matices) es la falta de facturas que han habido desde el mes de junio de 2021. Esto viene "por la aplicación del nuevo modelo de tarifas que se instauró y que ha provocado que muchas distribuidoras hayan tenido problemas que afectan a miles de consumidores", cuenta el portavoz de la OCU.

Lo primero que hay que hacer es reclamar por escrito porque "no vale levantar el teléfono, cabrearse... eso no es una reclamación formal". Y si no obtenemos respuesta, habrá que acudir a las organizaciones generales de industria para poner en conocimiento de la Administración esta circunstancia para subsanar esta situación que es "un abuso". Después de ese trámite, habrá que aguardar para lograr nuestro objetivo: que nos escuchen y que obtengamos nuestro dinero. Pero sin perder la esperanza si el consumidor tiene la verdad por delante.

Te puede interesar: