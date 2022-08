Pilar Cisneros: "Vuelves y te encuentras con luz en máximos, subida de hipotecas y Euribor desbocado"

Audio

Lunes, comienzo de semana. Muy lunes para los que recién regresados de las vacaciones que habéis vuelto al trabajo hoy. Media hora para intentar recuperar la contraseña que una vez más no recordabas.

Puede ser el día de mas trabajo para el informático de la empresa. Puede ser. Dos cafés más para compensar el madrugón al que ya no estabas acostumbrado. Charla de novedades con los compañeros y a esta hora de la tarde la cosa ya no parece tan terrible, ¿no?

Más que síndrome post vacacional, que manía de convertir en enfermedad cualquier cosa, a mi me parece que el término más adecuado es melancolía. Quién no va a echar de menos las mañanas de playa, los atardeceres frente al mar, la libertad de horarios y el tiempo tranquilo, para los amigos, la familia, los libros... Ese “slowmo”, ese término que apela a todo lo que no es prisa, ni estrés, ni agobio. ¿Cómo no lo vamos a echar eso de menos?

Y encima vuelves y, ¿con qué te encuentras? La luz sigue en máximos. Hoy pagamos la electricidad a 423 euros el megavatio hora. La subida de las hipotecas, con el Euribor desbocado, los carburantes, los gastos de las familias por la vuelta al cole.... Te iba a decir que hoy es un gran día para volver al trabajo. Es el día estaba previsto que comenzara de nuevo la carrera espacial para llegar a la luna cuando se cumplen 50 años de la última misión Apolo.

La Cápsula Orion tendría que estar dirigiéndose hacia la Luna pero un fallo en un motor ha hecho que se retrase hasta el próximo 2 de septiembre, cuando se producirá el lanzamiento. Es el primer paso de la Misión Artemisa 1 para poner, de nuevo, un pie en la Luna.