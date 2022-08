Pilar Cisneros: "¿Qué pasa si la gente que no para de trabajar, la gente que lucha, decide tirar la toalla?"

Audio

La nueva crisis entre Estados Unidos y China tras la visita de la número 3 del Gobierno estadounidense, Nancy Pelosi, a Taiwán suma tensión al convulso panorama internacional y agita más el ya revuelto panorama de la economía mundial.

Hay algo que podemos notar de inmediato. Taiwán produce el 65% de microchips del mundo. Si con el parón de la pandemia la escasez de microchips impactó de lleno en la industria del automóvil. Imagínate lo que puede ocurrir ahora.

¿Te comprase un coche hace unos meses? Cuanto tuviste que esperar para que te lo dieran? Pues es una broma con lo que podría pasar. Y quien dice coche dice teléfono móvil, tablet o televisores.

Todo suma, todo nos devuelve a la incertidumbre de los tiempos que vivimos y a la temida “escasez” de productos que nos acecha. Escasez de componentes industriales ¿Escasez de alimentos también? Esos son palabras mayores pero aquí en 'La Tarde' hemos explicado cómo, por culpa de la crisis energética y la guerra de Ucrania, podríamos quedarnos sin leche en España en fechas próximas.

Los ganaderos con vacas lecheras, no pueden más. Aunque después de escuchar a Jesús y a Francisco no solo me quedo con la preocupación de no tener un alimento esencial como la leche en un futuro próximo.

¿Qué pasa si la gente que lucha se cansa de hacerlo? Hartos de trabajar sin parar, no poder asumir los gastos, negociar con los bancos, asumir pérdidas, no tener fines de semana o vacaciones. ¿Se han contado cuantos negocios familiares han cerrado o se han destruido desde enero de 2020 y hasta el día de hoy? Insisto, con temor.

¿Qué pasa si la gente que no para de trabajar, la gente que lucha, decide tirar la toalla?