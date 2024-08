Pilar Cisneros señala el producto que ha subido su precio en un 12% desde hace un año: "Es flipante"

Audio

Martes y trece, un día con mala fama que sin embargo de momento nos deja una buena noticia. Se ha confirmado que el IPC subió solo un 2,8 en julio y seguimos en la moderación que nos anunciaban los economistas desde principios de año.

Lo mejor, lo relativo a la cesta de la compra El precio de los alimentos cae. La inflación de los alimentos bajó 1,1 puntos, hasta el 3,1%, el nivel más bajo desde octubre de 2021. Moderan claramente su subida la fruta y también aunque un poco menos la carne y el pescado. Baja el aceite de oliva gracias a la supresión del IVA por parte del gobierno pero sigue siendo un alimento muy caro porque cuesta un 38% más que hace un año.

Fuera de la lista de alimentos, las mayores subidas interanuales en julio fueron para el transporte de pasajeros por mar (+30,9%), la joyería y bisutería (+12,7%), los vuelos nacionales (+11,7%), los seguros de vehículos de motor (+10%), los paquetes turísticos nacionales (+9,9%) y los seguros privados relacionados con la salud (+9,5%).





Subida del precio de los vuelos



Fíjate, la mayor parte de las subidas relacionadas con los trasportes o el turismo. Vamos a fijarnos en uno de estos índices en concreto: Los vuelos nacionales han subido prácticamente un 12% desde hace un año. Es flipante lo que está pasando con los vuelos y a la vez lógico cuando analizamos el mercado.

5.000 millones de pasajeros cogerán un avión en avión en 2024 en todo el mundo. Te repito la cifra 5.000 millones de pasajeros. Es un récord absoluto. Son datos de la Asociación Internacional de Transporte aéreo. Viajar es el nuevo deseo, el nuevo bien aspiracional como para mi generación lo fue tener un coche.

Pero construir y hacer volar aviones no es como fabricar vehículos. Airbus y Boing tienen pedidos que duplicarán la flota de aviones en 20 años y aun así la industria aeronáutica reconoce que no va a dar abasto a tanta demanda, es decir que no va a haber aviones para tanto viajero.

Hace tiempo que muchas compañías vaticinan la muerte del low cost. Nos anuncian que los billetes a 50 euros pasarán a la historia pero eso no frenará a una generación a la que ya se podría llamar “homo viajerus”

Viajamos y lo fotografiamos y subimos a las redes sociales porque si no, no tiene gracia. Y pensar que hasta hace no mucho cuando te ibas de viaje la única manera de mandar un recuerdo del destino era enviar una postal. Cómo 5.000 millones de personas viajarán en avión en 2024, más que nunca, y los pedidos harán que la flota de aviones se duplique en 20 años pero la industria, simplemente, no da abasto