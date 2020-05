Pilar Cisneros: "Si diera uno por uno los nombres de los fallecidos haría un programa de 15 horas seguidas"

Audio

Hoy comienza el luto oficial por las victimas del coronavirus en España. Así lo ha decidido el gobierno en Consejo de Ministros. 10 días de luto oficial por los muertos, el periodo más largo de luto en toda nuestra democracia.

Ya era hora.

Durante este período las banderas de todos los organismos oficiales ondearán a media asta así como las de los buques de la armada.

Y esperamos que después vengan también los homenajes necesarios e imprescindibles a todas las víctimas del coronavirus.

Son nuestros muertos con nombres y apellidos, merecen nuestro reconocimiento, nuestra oración y homenaje. Hombres y mujeres que en muchos casos murieron alejados de sus familias y sin un funeral de despedida.

Recordemos como siempre que no son cifras, aunque no sepamos cuantos han sido en realidad y ya dudo que lo sepamos algún día.

Ayer Sanidad volvió a cambiar el sistema de conteo de datos de la epidemia en España para desconcierto de todos. Ahora solo se contabilizan aquellos que se sabe a ciencia cierta que murieron por Covid y no los casos sospechosos por los síntomas pero a los que no se les hizo nunca un test. ¿Cómo podemos hacer una comparativa de la evolución de la pandemia si no podemos seguir una línea fija y constante de conteo?

En cualquier caso, sean 27.000 o 29.000 los fallecidos es una cifra absolutamente insoportable.

Este fin de semana, comentábamos todos la impresionante portada del diario The New York Times. Había escrito uno por uno 1.000 nombres de fallecidos por coronavirus en EEUU en homenaje a todas la víctimas que ya superan en el país las 100.000.

Impresionante. Yo he hecho un cálculo en España que me ha resultado desolador. Si ahora mismo me pusiera a dar uno por uno los nombres y apellidos de los fallecidos en España por coronavirus sería un programa de radio de más de 15 horas seguidas. Poco más que decir……