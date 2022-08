Pilar Cisneros: "El 15 de agosto se produce la mayor concentración de fiestas en toda España"

Audio

Hace una hora que ha empezado la operación salida más importante del verano.Es viernes, víspera del Puente de la Virgen de agosto y la DGT prevé en estos cuatro días 7 millones de desplazamientos por carretera.

Entre los que os vais para pasar el puente, los que empezáis ahora las vacaciones, los que termináis esa vacaciones porque todo se acaba, que se le va a hacer, y los desplazamientos cortos de un pueblo a otro durante estos días las carreteras van a estar de lo más animadas por mucho que llenar el depósito nos cueste un 30% más que hace un año.

No es para menos. El 15 de agosto se produce la mayor concentración de fiestas en toda España. Y si no es en tu pueblo es en el de al lado así que la tradición dicta que aunque no tengas vacaciones al menos estos días te vas sí o sí para reunirte con la familia.

Otro cosa es lo que te vas a gastar durante el puente.

El INE ha confirmado que la inflación en julio subió un 10,8% su nivel más alto desde 1984. Es decir que de media cualquier cosa que compres o consumas te costará casi un 11% mas que en verano de 2021.

Además repunta el calor en varias regiones. 13 comunidades están en alerta este viernes por intenso calor. Vete preparado sobre todo si te diriges a hacia Granada o Jaén que van a superar los 41 grados. 40 en Huesca y Zaragoza, 39 en Lérida o..38 grados en Teruel.

Y la otra sorpresa con la que te puedes encontrar al llegar es que cuando entres en la casa del pueblo y abras la ducha para refrescarte después del viaje no salga ni gota de agua.

La sequía se agrava. Los embalses están al 39% de su capacidad y las restricciones de agua cada vez se extienden a más comunidades autónomas. Municipios de Galicia, Extremadura, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Cataluña y Andalucía ya están sufriendo cortes de agua que, en algunos casos, superan las 13 horas.

Así que ya ves, de la información de las carreteras, la sequía que padecemos y sus consecuencias, la subida desatada de los precios... de todo esto hablamos esta tarde en el programa porque a pesar de los atascos, los precios altos, el calor y la sequía justo ahora te pillo en el coche camino de pasar de la mejor manera posible este puente y ante lo cual solo puedo decir dos cosas: gracias por llevar sintonizada la radio en el coche y que disfrutes muchísimo de tu merecido descanso.