Cisneros a las 15 h: "Boris Johnson y Donald Trump, se han juntado el hambre con las ganas de comer"

Veo juntos a Donald Trump y Boris Jhonson y pienso “Se ha juntado el hambre con las ganas de comer” El refranero popular español da mucho de si y tiene una sentencia súper clara para cualquier situación del mundo diario y hasta para hablar de los políticos. Vamos que te vale igual para un roto que para un descosido. No se si resulta viejuno como dicen los millenias esto de usar refranes pero es lo primero que se me ha venido a la cabeza al ver la foto de los dos lideres políticos posando en la cumbre del G 7 Si hasta se parecen físicamente: ese pelo rubísimo descontrolado y la actitud siempre desafiante. Faltaba Trump para apoyar a Jonson y animarle salirse de la Unión Europea por las bravas y culminar así el llamado brexit duro. Trump le ha ofrecido todo su apoyo y además le ha animado a no pagar a la Unión Europea los 43.000 euros que debe pagar el Reino Unido por su salida. Pobre Europa!!!! Tan debilitada por la inacción y la burocracia, que le cuesta tanto afrontar con unidad temas de vital importancia y que nos afectan a todos. Véase el ejemplo de la errática e inexistente política de inmigración. Cierto es que al menos y, hasta ahora, en el tema del Brexit siempre tuvo una postura clara y firme frente a las provocaciones del Reino Unido, Ojalá sigas siendo, pero parece cada vez más claro que habrá un brexit duro y eso no será bueno para nadie, tampoco para Europa.