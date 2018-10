"Tres meses y medio de estar en Moncloa, Sánchez ofrecerá su segunda rueda de prensa"

Fernando de Haro en el estudio de la Cadena COPE.

"Hoy es un día importante en el calendario. Apúntelo 9 de octubre, después de tres meses y medio de estar en Moncloa, Sánchez va a ofrecer la segunda rueda de prensa en España. La primera fue a finales de julio con Macron, tiempos compartidos. No está mal para un presidente con poco más de 80 diputados que llegó a Moncloa prometiendo transparencia. Nos quejábamos del plasma de Rajoy. Sánchez ni plasma. Mal está que Sáchez no comparezca ante los periodistas, pero peor, mucho peor, es que Sánchez no comparezca para dar explicaciones ante los españoles, ante sus representantes legítimos, ante los senadores, que son tan representantes de la soberanía popular como los diputados mientras que no se diga lo contrario. Sánchez le ha buscado las cosquillas al reglamento del Senado para no comparecer y dar explicaciones por su tesis. Entendemos que no sea cómodo explicar su tesis. ¿Pero estando como está en campaña electoral perpetua no sería conveniente ponerse colorado y no quedar como el presidente que no da explicaciones? Estas cosas que le pasan al presidente Sánchez le pasan a todos los inquilinos de la Moncloa, pero no a los tres meses sino a los tres años".