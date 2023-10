De Haro, sobre la situación que se vive en el paso de Rafah: "Tienen el terror en el rostro"

Audio

Como seguramente ya sabes, el cadáver del joven cordobés Álvaro Prieto, que estaba desaparecido, se ha encontrado en un tren que no prestaba servicio. Hay muchas incógnitas sobre su fallecimiento y desgraciadamente solo hay una cosa clara. Hay una familia absolutamente destrozada.

"La izquierda quería decir cámara de gas. El último soldado se me abalanzó y me dijo: ve a la derecha. Él me permitió sobrevivir porque estábamos destinados a campos de trabajo". Esto lo cuenta una de las pocas supervivientes de un campo de concentración nazi a los 13 años. Decía que si estabas en una fila, ibas a la muerte segura. Y si estabas en la otra, sobrevivías. Curiosamente, al salir del campo de concentración compartió su comida con soldados y a algunos soldados húngaros los escondió.

Ahora dice que le duele enormemente lo que Hamás ha hecho con los niños y aseguraba que solo he visto cosas semejantes en el nazismo. Pero condena la venganza, la llama sangre sobre sangre. El mundo está explotando, dice. Y uno de los lugares por lo que explota a estas horas es el paso de Rafah.

Más de la mitad de la población del norte de la Franja ha abandonado sus hogares por temor a la invasión israelí.

La ONU ha informado de que al menos 600.000 palestinos de los 1,1 millones que viven en el norte de Gaza ya han huido hacia el sur y centro de la Franja por temor a una invasión terrestre total israelí. Se iba a abrir Rafah, pero nada de nada.

El ministro de Exteriores de Egipto, Sameh Sukri, ha señalado este lunes que Israel no ha dado permiso aun para la apertura del cruce fronterizo entre su país. Las escenas en ese paso son de familias que salieron de su casa con lo puesto y tienen el terror en el rostro.

Exigir a un millón de personas que abandonen todo y se dirijan a un sitio donde no hay nada, es una exigencia despiadada. Es no tener humanidad. Solo pueden hacerlo los estadounidenses. Sería un "gran error". La diplomacia estadounidense tiene mucho trabajo que hacer.

No se limpia sangre con más sangre y si no encapsula el conflicto, la escalada es difícil de imaginar porque Irán ya ha dicho que considera a USA metido en la guerra, Putin se ha puesto a mediar y China dice que Israel ha cruzado los límites al defenderse contra Palestina y Hamás