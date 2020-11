De Haro, sobre la crisis migratoria: "El Gobierno de Sánchez es el ejército de Pancho Villa"

Audio

Algunos de los migrantes que estaba en el muelle de Arguineguín en Gran Canaria han salido en dirección hacia instalaciones del Ministerio de Defensa. Se ha aliviado algo la presión pero el problema siguen sin resolverse.

Marlaska ha viajo hoy a Marruecos y se ha reunido con su homólogo Ab-de-loua-fi Laf-tit. Después de esa reunión ha rechazado enviar migrantes a España, que es una solución momentánea pero que podrúa resolver la situación que se vive en Arguineguín. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué el Gobierno de Sánchez no trae a los inmigrantes a la Península? Marlaska ha argumentado hoy en comunicado que Europa no se lo permite. En realidad lo que pasa es que el Gobierno de Sánchez está copiando el modelo de Lesbos, crear puntos en los que se encapsula a los migrantes en situaciones inhumanas para que no haya efecto llamada.

Eso tiene un alto coste humanitario y un alto coste para los habitantes de las islas. Están llegando muchos migrantes, sobre todo marroquíes, a Gran Canaria. La llegada de inmigrantes en pateras se ha disparado, han llegado 17.00 en lo que va de año. Pero aunque eso suponga una gran presión para Canarias, no supone que España esté sufriendo una invasión que nos amenaza. Los inmigrantes que llegan a Canarias suponen un porcentaje muy pequeño de los que llegan en un año a España.

Fernando de Haro analiza la situación crítica que atraviesa Canarias

El problema es que no se los envía a la península. ¿Por qué llegan tanto marroquíes a Canarias? Sin duda porque el COVID hace las cosas más difíciles y muchos quieren migra. Pero también porque Marruecos usa siempre las pateras como un modo de presionar a España. Si el Gobierno de Marruecos quisiera no saldrían muchas de las pateras que salen. Se utilizan los sueños de personas de alcanzar una vida mejor para presionar al Gobierno de España.

Y el Gobierno de Sánchez ha estado torpe con Marruecos. Frontex, que es la agencia de control de las fronteras, llevaba avisando desde febrero que esto se iba a producir y pidió que activará sistemas para identificar a los que llegaban para hacer más rápida y eefctiva la devolución. La devolución de un migrante ilegal se materializa cuando se identifica de donde procede. Sánchez no hizo caso a Frontex.

El Gobierno de Sánchez es el ejército de Pancho Villa, los tres ministros implicados, el de inmigración, Escriva, no se coordina con Interior, Interior no se coordina con defensa y el delegado del Gobierno en la zona no tiene información.

Y a todo esto Iglesias se dedica a hacer de ministro de Asuntos Exteriores, tocándole las narices a Marruecos donde más le duele, en el Sáhara. Hoy Robles, la ministra de Defensa ha hecho lo que no hace Sánchez decirle a Iglesias que deje de sacar los pies del tiesto.

La respuesta al toque de atención de Robles ha sido que una secretaria de Estado de Podemos, Ione Belarra ha respondido que Robles es la «ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con Vox». ¿Por qué pasa esto? A la incapacidad de Sánchez se suma que tiene metido en el Gobierno el socio más desleal.