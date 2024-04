Audio

Hasta 4 minutos y 28 segundos va a durar el eclipse total. El cielo se oscurecerá, como si fuera el amanecer o el anochecer. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, los habitantes de la zona en el recorrido de un eclipse solar total pueden ver la corona del Sol, o su atmósfera exterior, que de otro modo suele estar oscurecida por la cara brillante del Eclipse solar total.

Visible en México, Estados Unidos y Canadá. Furor. Clases suspendidas. Carreteras cortadas... Un columnista en uno de los periódicos de Estados Unidos muy famosa hace un llamamiento: hay que mirar, para entrar en comunión con el universo. No se sabe muy bien en qué consiste.

Gracias a los gigantescos telescopios espaciales, los seres humanos tenemos acceso a todo tipo de maravillas del espacio. Pero el telescopio observa el universo en infrarrojo, por lo que los científicos deben rellenar sus imágenes con colores detectables por el ojo humano.

Es un eclipse que es diferente. No requiere adornos ni interpretaciones. No hace falta ser un experto para descifrar lo que estás viendo. No hace falta un físico solar a tu lado para experimentar la maravilla de la corona, la capa más externa de la atmósfera solar, que asoma por detrás de la luna mientras.

Un eclipse solar no necesita expertos, no cuestiona la percepción de tus sentidos, no cuestiona tu experiencia. Quizás por eso levanta tantas pasiones porque vivimos un mundo en el que dependemos para todo de expertos que nos expliquen la vida: que nos explique lo que nos pasa a nosotros.

Después de 40 años, la Gabarra ya flota en la ría. 40 años después, en la ría de Bilbao, a la espera de celebrar el título de la Copa del Athletic. Getxo reserva un espacio para personas con movilidad reducida, no se encuentra noticia sobre la campaña electoral, no hay manera.

Así que la precampaña catalana lo ha vuelto a ocupar todo. En el programa electoral de Sánchez, decía: impulsaré el papel del Senado como espacio de diálogo y colaboración entre los diferentes niveles de gobierno.

Eso lo decía hasta que el PP consiguió mayoría absoluta y les dejó de interesar. El PP ha promovido un debate de la comisión general de las comunidades autónomas sobre la Ley de amnistía. Hoy ni el Gobierno ni el PSOE no ha participado en un debate la comisión general de comunidades autónomas. A Illa le ha sentado muy mal que haya ido Aragonés a debatir la ley.

¿No se trata de fomentar el diálogo? ¿De escuchar las diferentes partes? Estamos en precampaña y Aragonés ha aprovechado para decirle al Gobierno que habrá referéndum sí o sí. Ante estos argumentos, el Gobierno lo hubiera tenido difícil, así que se ha ahorrado el esfuerzo.