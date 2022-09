De Haro: "El resto de los europeos tenemos miedo de lo que haga Meloni, a los italianos les parece normal"

Audio

Esta misma madrugada, a la 1:14 hora peninsular, la nave espacial DART va a chocar con el asteroide Dimorphos para intentar desviarlo de su órbita. Esta misión pretende usar una sonda kamikaze para cambiar su trayectoria. No hay riesgo alguno. El objetivo es aprender a desviar asteroides que puedan ser una amenaza para la Tierra. Al conocer esta noticia, me ha acordado de una de las mejores películas que, a mi modo de ver, se han estrenado recientemente. Se llama "Don't Look Up". No mires arriba.

El argumento es precisamente algo que no va a suceder ahora, que un gran asteroide se acerca a la Tierra y puede acabar con la vida. Es evidente que el asteroide destructivo se está acercando, pero se crea un movimiento que se llama "Look up", no mires arriba. Es interesante la película porque describe cómo funcionamos, cuando algo no nos gusta, no lo miramos.

Pues eso, soy Italiano. Uno de cada cuatro italianos de los que han votado, que han sido pocos, han votado por Giorgia Meloni. Meloni está al frente de un partido, que como seguramente sabes, es muy crítico con la construcción europea, un partido nacionalista, con tintes xenófobos. Meloni, con el apoyo de La Liga Norte y del partido de Berlusconi va a gobernar con una mayoría sobrada. Las reacciones que se han producido esta mañana son muy significativas: Le Pen y Orban, dos populistas de derechas que cuestionan la Unión Europea han felicitado a Meloni.

La reacción de los mercados es muy ilustrativa. La Bolsa italiana no ha caído, sin embargo las bolsas del resto de Europa sí. El resto de los europeos tenemos miedo de lo que haga Meloni, a los italianos le parece absolutamente normal. No consideran a Meloni ni una fascista ni una ultra radical. El tiempo dirá. Los italianos, cuando han podido votar durante los últimos han oscilado entre el populismo de derecha o del izquierdas, una parte importante de Italia no confía en las actuales instituciones y en los partidos tradicionales que han desaparecido.

De momento, menos mal, nosotros tememos al PSOE y al PP, pero hay que tomar nota de lo que pasa cuando se desprestigian las instituciones. ¿Cómo nos afecta a ti y a mí todo esto? Pues bastante. Si el Gobierno de Meloni se pone a tocar las narices cuestionando lo que la UE está haciendo para ayudarnos a salir de la crisis o para frenar a Putin, el euro se debilitará y todo el entramado de ayudas puede tambalearse. Poca broma. El portavoz de Von der Layen no ha querido pronunciarse esta mañana.

Y Luis de Guindos, que como sabes es el segundo del BCE, dice que Meloni ha ladrado mucho pero morderá poco.

Los políticos italianos suelen decir una cosa y hacer la contraria, más que los españoles. Esa es la esperanza a estas horas. Afortunadamente existe Bruselas para frenar el nacionalismo de Meloni. ¿Te imaginas qué podría pasar en España si los dos partidos mayoritarios no respetaran y se sometieran a los criterios de Bruselas? Ya lo decía el filósofo: para los españoles Europa es la solución.