De Haro: "Que Sánchez hable de orgullo rojo es como si Feijóo hablara de orgullo facha o de algo peor"

Audio

"Buenas tardes, a la gente gente:

Esta tarde estamos en una de las universidades donde se examinan algunos de los alumnos que desde el pasado 1 de junio están haciendo la EBAU. Los que nunca va a poder presentarse ni a un examen de la EBAU o de cualquier otra cosa son los cristianos nigerianos asesinados este domingo en una iglesia del sur del país.

Este es el sonido pocos minutos después del atentado, las imagenes muestran charcos de sangre por toda la iglesia. No sabemos a ciencia cierta cuántas han sido las víctimas, ni siquiera eso sabemos. Unas fuentes hablan de 50 muertos otras de 20. Te cuento esto porque es noticia y porque en otros medios españoles se está dando poca cobertura a esta masacre. Nigeria es el país con más población de Africa y es el país donde mueren más cristianos del mundo. Desde 2015 mueren asesiandos, según algunas estimaciones, 12.000 cristianos al año. Pero este atentado supone una importante novedad porque se ha producido en el sur de Nigeria, donde la mayoría es cristiana. Hace unos años estuve en Nigeria, pero en el norte donde hay mayoría musulmana, precisamente para hacer un documental sobre la persecución. No necesité baje al sur porque en esa zona no sufrían ataques. Ahora la cosa se extiende. El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo, es un hecho. Y denunciar la falta de libertad religiosa es tan importante como denuniar la conculcación del derecho a la igualdad de las mujeres, o cualquier conculcación de derechos fundamentales. A veces parece que la libertad religiosa es un derecho menos imporante. Descansen en paz estos nigerianos que han muerto simplemente por ir a misa, por ser fieles a aquello en lo que creen.

Hablar con orgullo de rojo

Quedan menos de dos semanas para las elecciones andaluzas, unas elecciones que pueden tener muchas consencuencias en el conjunto de España. Hasta ahora hemos visto cuál era la estrategia electoral del PP: presumir de gestión, olvidarse de Vox y buscar el voto de socialistas desencantados. Pero no sabíamos cuál era la estrategia del PSOE. Sánchez que ha mitineado en Andalucía este fin de semana también ha presumido de gestión y ha hecho un llamamiento a sacar orgullo rojo.

Esto de que Sánchez hable de orgullo rojo, es como si Feijóo hablara de orgullo facha o de algo peor.El problema es que muchos de los llamados rojos andaluces no digieren una España rota, una izquierda aliada con idenpendentistas. Con este tipo de frases parece que Sánchez renuncia al centro, el problema es que en el centro está la mitad del voto andaluz en este momento.

Sánchez hacía un llamamiento a utilizar razones. El presidente del PSOE de Andalucía, afincando en Granada, Manuel Pezzi, ha reiterado en las últimas horas un argumento utilizado este domingo. En Granada, a estos comentarios catetos, del que nos visita y dice que su pueblo o su puesta del sol es mejor, los llamamos sin connotaciones sexuales, que es un “tontopollas”.

Podía haber dicho de Feijóo que es un tontolaba. Pero ha preferido utilizar una expresión muy frecuente en Graná, el habla granadina es muy polivalente en el uso del símbolo del hetero-patriarcado. La palabra en Graná es polivalente, si se quiere mostrar admiración se dice: 'Er tio es la..., también para sustituir o complementar los pronombres: este huevo frito para mí...Tambien sirve para expresar enfado: cuidado con la... En fin sirve para casi todo, pero no para hacer un argumento político".