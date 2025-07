Paco González desvela el nuevo nombre para la directiva del Real Madrid: "Escribió un libro con Pedro Sánchez"

La sección de baloncesto del Real Madrid está viviendo una auténtica revolución. A falta de confirmación oficial, el club blanco prepara una profunda reestructuración que afectará tanto al banquillo como a los despachos. En este contexto, Paco González soltó una de las grandes bombas en El Partidazo de COPE: el nombre de Carlos Ocaña aparece en las quinielas para asumir un puesto clave en la dirección de la sección, en sustitución de Juan Carlos Sánchez.

"Este escribió un libro con Pedro Sánchez", soltó González, sorprendido por la información que había recibido. El periodista se refería a La nueva diplomacia económica, una obra publicada en 2014 que firmaron conjuntamente el actual presidente del Gobierno y Carlos Ocaña, economista de perfil técnico, estrechamente ligado en el pasado al zapaterismo.

Un nuevo organigrama inesperado

Durante la tertulia, la periodista Pilar Casado confirmó que "oficialmente no se ha comunicado la salida de Juan Carlos Sánchez, pero es una realidad. Se despidió del equipo el día del partido en Valencia". Según sus palabras, también está en duda la continuidad de Alberto Herreros, mientras que el nombre de Sergio Rodríguez suena con fuerza para asumir funciones ejecutivas, en un modelo compartido con otro peso pesado del vestuario, Felipe Reyes.

Sin embargo, la irrupción de Ocaña cambia por completo el tablero. "Me dijeron: Sergio por Herreros y por Juan Carlos Sánchez, un señor que no me suena, que se llama Carlos Ocaña", explicó González. Juanma Castaño lo contextualizó: "Carlos Ocaña es vicepresidente de Telefónica y consejero del Real Madrid. Le gusta el baloncesto, eso sí". Según Pilar Casado, el plan no es que Ocaña sea el número dos, sino que esté por encima de Sergio Rodríguez: "Esa estructura no es descabellada si lo piensas, Paco, porque es un brazo ejecutor con una persona que se encargue de fichar".

Ocaña tiene además una estrecha relación con José Ángel Sánchez y el propio Florentino Pérez, lo que explicaría su posible aterrizaje en esta nueva etapa del baloncesto blanco.

Scariolo, el elegido para el banquillo

A nivel deportivo, el cambio de entrenador es inminente. Aunque Chus Mateo expresó en redes su deseo de continuar, el club ha decidido prescindir de él. Así lo confirmó Casado en COPE, donde apuntó que "forma parte del plan de renovación que quiere acometer el club de cara a la próxima temporada". El elegido para sustituirle es nada menos que Sergio Scariolo, actual seleccionador nacional. Su fichaje supondría un doble desafío: por un lado, la exigencia de compatibilizar ambos cargos; por otro, la necesidad de ganarse a un entorno que podría ver con recelo su doble rol.

La remodelación, tal como explicó Rubén Parra, es total. "Nos dijeron que el Chacho iba a ser el próximo Juan Carlos Sánchez. Pero si entra Ocaña por encima, eso cambia todo", apuntó. Según Parra, también se intentó convencer a Rudy Fernández para unirse a la nueva dirección, aunque sin éxito hasta el momento.

La magnitud de los cambios pone de manifiesto la voluntad del Real Madrid de reinventar su sección de baloncesto, a pesar del reciente título de Liga ACB conquistado por Chus Mateo. Una nueva era se aproxima, con nombres legendarios y otros inesperados, como el de Ocaña, que mezclan el mundo del deporte, la política y la gran empresa.

La historia aún no tiene cierre oficial, pero todo apunta a que el Real Madrid está a punto de iniciar una etapa muy distinta, con ejecutivos inesperados y una apuesta decidida por reformular su estructura desde la raíz.