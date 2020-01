De Haro: “Que Iglesias hable de la elección de Luis Parra como algo legítimo lo retrata del lado de Maduro"

Audio

China ha aislado ya a 20 millones de personas. 25 provincias 517 infectados por el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan, que sepamos. El problema de las crisis sanitaria es la confianza. Y el Gobierno chino no ha dado muchos motivos en crisis anteriores para confiar en él. Estamos bajo la ducha escocesa.

La ducha escocesa tiene la mitad de los chorros de agua caliente y la mitad de chorros de agua fría. Sánchez en Davos ayer los chorros de agua caliente, chorros muy agradables, ha hecho un discurso socialdemócrata.

Por la tarde el chorro empezó a enfriarse, pero emitió agua templada: el Gobierno llegaba a un compromiso con los empresarios y los sindicatos para subir el salario mínimo. Agua templada: ni los 1.000 euros de Salario Mínimo que quería Podemos ya, la subida se queda en 950, un aumento del 5,5, moderado si se compara con la subida del 22 del año pasado.

Y esta mañana hemos tenido un chorrazo de agua fría. El Podemos más bolivariano ha dado la cara. Hace un año que Juan Guaidó, en virtud de la falta de democracia que hay en Venezuela y haciendo uso de la regulación constitucional, se juramentó como presidente interino de Venezuela.

En este año ha sido reconocido como presidente interino por casi 60 países. Ayer mismo recibió el respaldo de la Unión Europea. Pero en España, cuando llegue este sábado, no será recibido por Sánchez y esta mañana el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha hablado de él como dirigente de la oposición. Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, no reconoce a Guaidó como si lo reconoce el Gobierno de España, como presidente encargado. Y no solo eso ha asegurado que ya no es el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, que el presidente es Luis Parra.

Luis Parra se proclamó presidente de la Asamblea Nacional en una jornada vergonzosa, el pasado cinco de enero, en una jornada de presiones en la que el chavismo no dejó acceder a Juan Guaidó a la Asamblea Nacional. Que el vicepresidente segundo del Gobierno de España hable de la elección de Parra como algo legítimo lo retrata del lado de Maduro, no del lado de los demócratas.

Más agua fría. El Supremo, por unanimidad, ha decidido, en contra del criterio de la fiscalia, que no concede medidas cuatelares a Torra, y que mantiene la inhabilitación del actual presidente de la Generalitat como diputado por su desobediencia. Torra no es diputado, pero Sánchez mantiene su reunión con él para principios de febrero.