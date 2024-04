Audio

En 1947 se presentó el llamado "tazón maravilla", un recipiente plástico para poder transportar comida herméticamente, que basaba su cierre en la forma de una tapa de un bote de pintura puesta al revés.

Tupper, un empresario estadounidense, creó en 1938 la Tupperware Plastics Company. En los años 70 en todo el mundo civilizado había tuppers verdes y amarillos comprados a compañeros de trabajo o vecinos que hacían circular catálogos por la oficina o los introducían en los buzones.

Los tupper duraban y duran años. Pero ahora la empresa está en crisis. Tendría que ser al revés. Tupperware debería ser aún más popular ahora que hace décadas. El mercado de los recipientes de almacenamiento, en general, está prosperando. Todas las redes sociales están llenas de consejos sobre cómo cocinar, cómo almacenar esto o el otro platillo. La inflación ha provocado que sea más caro comer en la calle.

Pero los tupperware fabricados antes de 2010 contienen un tipo de sustancia química llamada BPA, que se asocia a una serie de problemas. Desde 2010, Tupperware ha eliminado el BPA de sus productos, pero la empresa no remonta. El negocio se lo llevan sus competidores. Desde la pandemia y desde que subió la inflación utilizamos más los envases de plástico para no comer en la calle. Y además, el Gobierno impulsa una norma para que bares y restaurantes tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno distinto, los alimentos que no haya consumido.

Pero la cuestión no es si la empresa de los tuppers quiebras o si los bares nos dan la dogy bag, La cuestión es si lo que hay dentro del tupper sigue subiendo de precio. Y aquí hay buenas noticias. La inflación ha repuntado en marzo, pero no ha sido por los alimentos. O, el precio de los alimentos aumentó durante este mes de marzo solamente un 0,1% en términos intermensuales, mientras que en marzo de 2023 el aumento fue del 1,0% intermensual.

La guerra la ola de calor y la sequía, provocaron que los precios de los alimentos se dispararan. La tendencia va a continuar, aunque en julio productos que ahora están gravados al 5% recuperarán el IVA del 10%. Estos son los aceites de oliva y de semillas y las pastas alimenticias.

Ayer estuvo en este programa Joseba Díez Antxustegi, el cabeza de lista del PNV por Álava. Estuvimos hablando de algunos de los temas que se hablan en la campaña vasca, sanidad. Hay mucha preocupación por cómo está el sistema de salud.

Le pregunté por la preocupación de los vascos y lo que me vino a decir es que el problema no es que el servicio fuera malo, es que los vascos son muy exigentes. Los últimos informes Pisa muy malos para el País Vasco. Relativizó

La entrevista de ayer me parece que fue una foto ilustrativa. El PNV no sabe dar respuesta de los problemas de gestión tras décadas gobernando. No se habla de independencia porque nadie quiere independencia. El PNV aparece para muchos como una marca viejuna, desgastada por su alianza con Sánchez y claro, Bildu aparece, no tiene nada que ver con ETA, ¿no?, pues aparece como el partido moderno.