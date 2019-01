De Haro: "El partido que nació para renovar la vida política celebra la reunión a puerta cerrada"

Fernando de Haro en el estudio de la Cadena COPE Madrid

Siguen las protestas del taxi en Madrid. Sus representantes han pedido ante el Gobierno de la Comunidad una propuesta con las mismas limitaciones que ha aceptado la Generalitat. Esta mañana hemos sabido que su líder Tito Álvarez no tiene puntos en su carnet.



Dentro de una hora y media va a comenzar el Consejo Estatal de Podemos, su órgano de dirección, adelantado a hoy para intentar detener la gran crisis desatada por Errejón. El partido que nació para renovar la vida política celebra la reunión a puerta cerrada. Nada de transparencia. Pero los militantes y simpatizantes, a tenor de las encuestas, algo mermados, no deben tener inquietud alguna porque Monedero ya ha asegurado que esta crisis le está sirviendo a Podemos para reinventarse.



No sabemos si las predicciones de Monedero sobre el futuro de Podemos se cumplirán. El valor de Monedero como profeta está por ver, su valor como historiador es nulo. Su versión de la transición y de la Guerra Civil es una fake.



Los dos grandes protagonistas de esta crisis no se van a ver las caras. Solo lo hemos sabido hace unos minutos. Iglesias está de baja de partenidad y va a intervenir por video-conferencia. Si Puigdemont lo hace por qué él va a ser menos, si Junqueras da conferencias desde la cárcel gracias a un holograma, ¿porque Iglesias no va a hacerse presente de forma virtual? Ayer Irene Montero pedía que Errejón, que sigue siendo miembro del Consejo Estatal, no acuda a la reunión. Pero no piensa así José García Molina, el líder de Podemos en Castilla La Mancha que reunía el pasado sábado a los barones del partido. Según Molina, sería oportuno que Errejón acudiera a la reunión de esta tarde.



Este pronunciamiento de Molina pone de manifiesto la profundidad de la crisis que afronta Podemos. No es ya un enfrentamiento entre Errejonistas y Pablistas. Molina, el líder de Castilla-La Mancha, está o estaba del lado de Pablo Iglesias. Y le está diciendo que la solución no puede pasar por no escuchar, no integrar a Errejón. Esta no es una bronca como la que Podemos ha tenido en Navarra, en Murcia, en Cantabria o en Andalucía. Esta no es la revuelta de Errejón, es el clamor de un Podemos que quiere obligar a Iglesias a negociar. ¿Se ha acabado el Podemos de Vista Alegre II en el que Iglesias o ha hecho lo que le ha dado la gana o lo que se ha acabado es Podemos como fuerza capaz de quitar y poner gobiernos? La respuesta a partir de esta tarde.