De Haro: "No pueden vender los socialistas que Puigdemont es el pasado, cuando lo han convertido en presente"

Lorena G. Maldonado que es una colega que hace cultura en El Español, recupera en una de sus columnas esta canción de Sabina para amasar su nostalgia: llamar al pan, pan y al vino, vino. Y es que si he entendido bien a Lorena no le entusiasma que Pablo Iglesias haya puesto una taberna para rojos.

Dice Lorena que Hace tiempo que las palabras no significan casi nada: están todas secuestradas por la publicidad. Las pizzas ahora son "radicales", los peinados son "rebeldes". No sé lo que significa en 2024 ser "revolucionario", dice Lorena. No sé lo que significa ser "transgresor". Seguramente nada. A lo mejor solo significa algo que hace rico, a alguien que nunca eres tú. Pues lleva razón Lorena, lo de la transgresión y la revolución suele hacer ricos a otros.

Todo se ha descolorido, todo suena a hueco. Dice Lorena que cree que se ha hecho mayor y que a los 17 años dejó de usar el eslogan "anarquía y cerveza fría". Pues a mí me parece, si no la entiendo mal, todo lo contrario, que Lorena está más joven que nunca.

Te haces viejo cuando aceptas palabras gastadas, cuando estás en el hospital con alguien que quieres y dices ante una enfermedad: estas cosas pasan, o es ley de vida, cuando la ley de la vida no puede ser solo morirse. Te haces viejo cuando no te das cuenta de que todo está descolorido o hueco, son los jóvenes los que se dan cuenta de que todo está descolorido y hueco porque llevan en el alma el color y el deseo de lo que es macizo.

Es de viejo acomodarse a la publicidad, es de jóvenes percibir el vacío de palabras que se han quedado sin contenido, el vacío dentro de uno mismo que no puede colmar una taberna roja o azul, el vacío dentro de uno mismo que no puede llenar ni una buena mujer ni un buen amigo. La rebelión de Lorena ante la rebelión del diseño, es el mayor signo de juventud. Lorena a los 17 años era una chica lista, seguramente la chica más lista de la pandilla porque ya sabía que aquello de "cerveza fría y anarquía" tenía el sabor de un ansiolítico adulterado, puede hablarse de anarquía, resiliencia, excelencia, todas palabras huecas y vacías. Y las chicas listas como Lorena no están huecas ni vacías porque saben cuando una palabra está hueca y vacía.

Cuando el PSOE y Junts firmaron el acuerdo de legislatura, se decía que "estaban preparados para abrir "una nueva etapa en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una solucio?n poli?tica y negociada al conflicto". Palabras que utilizó Puigdemont para anunciar que se presenta otra vez a las elecciones catalanas.

El argumentario del PSOE ahora es que Puigdemont significa el pasado, es lo que ha dicho Illa. Pasar página. Vamos a ver, ¿cómo que Puigdemont es el pasado y hay que pasar página? Pero si cuando se firmó el acuerdo entre socialistas y Junts se hizo darle presente y futuro a Puigdemont.

No pueden vender ahora los socialistas que hay que pasar página de Puigdemont, cuando ellos han sido los que lo han convertido en un personaje del presente y del futuro.