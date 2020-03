De Haro: "No hemos llegado al pico y el reto es tener suficientes camas"

Audio

El copresentador de ‘La Tarde’ de COPE, Fernando de Haro, opina sobre la situación actual del coronavirus y el momento de cada noche a las 20 horas cuando los españoles salen al balón para aplaudir.

Tenía 52 años y se hizo enfermera por vocación, porque nadie se hace enfermera por dinero. Tenía 52 años y sabía lo que era trabajar de noche, trabajar cuando todos duermen, trabajar los fines de semana cuando todos descansan. Sabía lo que era llegar a casa con el cuerpo cortado porque llevaba años cuidando, curando. Y cómo la vida con el Coronavirus no se para, sino que se hace exigente, esta vizcaína no dio un paso atrás, siguió haciendo su trabajo y ha muerto. Ha muerto cuidando a los demás.

Descanse en paz esta valiente que ha entregado su vida cuidando a los demás. A vosotros, a sus familiares, aunque no conocemos vuestro nombre os llamamos amigos, os damos las gracias, os abrazamos desde las ondas.

De Haro analiza la situación del coronavirus

Con el coronavirus la vida no se para, se hace más exigente. Sabemos que se han cometido errores en la gestión del Coronavirus. A todos nos pareció exagerado el aislamiento de Wuhan, yo mismo cuando viajé a Milán consideré que era una psicosis colectiva la cuarentena y, en las últimas horas, han muerto en Italia 475 personas; a pesar de eso el 40 por ciento de los habitantes de Lombardía, la región más afectada, siguen moviéndose.

En España faltó previsión, no se compró a tiempo material sanitario, se tardó en decretar la cuarentena, se pensó que no era necesario hacer test masivos, como los que se hacen en Corea del Sur que han dado resultado.

De Haro analiza las declaraciones de Ayuso en COPE

Europa Press

Ahora, lamentarse por todo ello sirve para poco, todavía no hemos llegado al pico, y el reto sanitario es tener suficientes camas, suficiente material. Hoy en la Herrera en Cope la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado que el Gobierno central paraliza la llegada de material.

Madrid es la Comunidad Autónoma más castigada por el Coronavirus, hay casi 7.000 positivos que se sepan y han muerto casi 500 personas. En los próximos días la cosa irá a peor. Se comprende la tensión. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid que no tiene disputa alguna con Ayuso.

Es probable que no estén llegando materiales si lo dice la presidenta es porque no está llegando. Pero estas cosas, en este tiempo, quizá convenga resolverlas de otra manera. Ya no estamos en el tiempo de los reproches, si está haciendo algo mal el Gobierno central lo conveniente es que los políticos hablen, pero no a través de los medios de comunicación. Estamos en otro momento y el problema que tiene por delante Madrid y España requiere de otra forma de hacer las cosas: que se hablen, que se llamen y que resuelvan, si se puede resolver.

Fernando de Haro analiza los aplausos en los balcones

Jesús Diges

Las 8 de la tarde se ha convertido en el momento de unidad. En el momento en el que nos reconocemos necesitados, el momento de socializar que nos reconocemos unidos en lo esencial, pero hay quien quiere utilizar este momento para otra cosa. Las ventanas y los balcones en este momento son el sitio sagrado para el civismo español, para reconocernos como nación.

Si las ventanas y los balcones se han convertido en el lugar de agradecimiento, en el lugar de expresar una unidad, retrata a quien quiere utilizarlas ahora para ir contra las instituciones y a quien dice que eso es libertad de expresión.

Se puede no acertar a la primera, lo importante es ir corrigiendo, ir encontrando soluciones y no utilizar este momento para causas que son de otro tiempo.