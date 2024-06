Audio

Seguro que has visto la foto. Es la foto de un hombre solo delante de un carro de combate. El hombre está desarmado, no tiene más fuerza que la libertad que defiende. El tanque puede aplastarlo, puede acabar con él en pocos segundos. Y el hombre no huye, no echa a correr. Todo su cuerpo dice lo mismo: los del tanque tenéis el poder, pero no tenéis la verdad y yo soy libre. Estoy aquí porque soy libre. La escena se desarrolló hace 35 años en la plaza de Tiananmén.

Cuando estuve en Tiananmén no pude contener la emoción al recordar a aquel hombre libre frente al poder, un hombre del que nadie sabe su nombre. Hace 35 años el poder del partido comunista chino aplastó las protestas de los jóvenes que pedían libertad. El partido comunista chino sigue donde estaba y nosotros necesitamos, como el hombre que estaba ante el tanque, ser libres. No ser libres solo en Instagram, o metidos en el baño de casa, o con la cuadrilla de amigos, o en las sacristías, o en las mezquitas, o en las sinagogas, o en los mitines de los partidos, ser libres como son libres los hombres libres: en la calle, a la vista de todos.

Poco antes de anunciar el teatrillo, poco antes de irse al rincón de pensar, cuando Sánchez ya sabía que su mujer estaba siendo investigada por un posible tráfico de influencias, Sánchez dijo que confiaba en la justicia.

Pues la justicia sigue haciendo su trabajo y el juez del caso, Juan Carlos Peinado, ha citado ahora a Begoña en calidad de investigada, de imputada, para que declare el viernes cinco de julio. En el auto, el juez muestra su enfado por la diligencia inusitada de la fiscalía en intentar que se archivara la causa recurriendo a la Audiencia Provincial. El juez viene a decir que la cita como imputada porque el fiscal ha tenido mucha prisa. ¿Sobre qué va a declarar la mujer del presidente?

La Audiencia Provincial de Madrid dijo hace unos días que hay indicios objetivos de que Begoña Gómez podría haber recibido una contraprestación por haber recomendado a la empresa de su jefe/socio Barrabés para que se le adjudicara un contrato público. Hay indicios de que Begoña tuvo financiación para el máster en el que trabajó porque se la dio su jefe/socio, Barrabés, a cambio de sus recomendaciones. Indicio de tráfico de influencias.

Begoña Gómez no va a declarar, en principio porque Indra, Telefónica y Google pagaran un software para su máster. Y porque ella inscribiera a su nombre una marca de una plataforma similar a la cedida por Indra a la Universidad Complutense.

Sánchez el 24 de abril dijo que creía en la justicia. Pero desde entonces no ha parado de repetir que la investigación judicial es una operación de la ultraderecha y del PP.

Esta es la única explicación que ha dado esta ahora. En el Consejo de Ministros de Hoy, la portavoz del Gobierno ha sugerido que lo que ha hecho el juez tiene motivos electorales.

El Gobierno se revuelve y muestra a las claras que respeta la independencia judicial cuando los jueces son favorables a Sánchez. Y la oposición celebra con alegría la decisión judicial olvidando que las encuestas muestran que el caso Begoña Gómez no desgasta al presidente.