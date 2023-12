De Haro: "La democracia es un contrapeso de poderes y que haya una Constitución que sirva de cauce"

Audio

Es la boda más famosa. La no boda de Juan Ortega. Ahora parece que el cura el que le aconsejó que no se casara. La noticia es que no hubo boda. Esto es lo que tienen las bodas: que se puede decir que sí o que no, hasta el último momento.

El 6 de diciembre, cumpleaños de la Constitución del 78. Ha habido intervención de Armengol y esta vez ha intentado estar menos identificada con la posición del PSOE. Ha insistido en que, democracia es tomar decisiones.

"La democracia es que haya un Parlamento que tome decisiones", reflexiona De Haro en su monólogo

La presidenta del Congreso explica que la democracia es reconocer el valor del otro. Si la democracia fuera democracia directa no haría falta el Parlamento. La democracia es que haya un Parlamento que tome decisiones, que tenga un proceso deliberativo y que apruebe leyes.

La democracia es un contrapeso de poderes, es que exista una Constitución que sirva de referente y cauce. Lo raro, lo curioso y lo extraño en España es que las dos grandes minorías no pueden ponerse de acuerdo y una minoría, como es la izquierda, se apoya en una minoría, minoría, minoría, como es el independentismo.