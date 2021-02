De Haro: "El delito político de Podemos es no poner una asesora para todos los que tienen dos o tres hijos"

Audio

Parece que Podemos ha pedido al juez que no investigue el Caso Niñera porque son cuestiones personales. Tan personal como si se desayuna un café, una manzanilla o un zumo de naranja.

Todos sabemos ya a estas alturas en qué consiste el Caso Niñera: la ministra Irene Montero se hace acompañar por su jefa de gabinete adjunta, Teresa Arévalo Caraballo, con el fin de que se encargue de su hija menor. La asesora hace, entre otras cosas, de niñera por un sueldo de 53.000 euros. El asunto ha llegado al juez del caso Neurona, uno de los casos por el que Podemos está siendo investigado. La ministra Montero está muy ocupada en poner en marcha auténticos bodrios jurídicos como la Ley Trans y la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Y necesita ayuda para conciliar.

Políticamente, la familia Iglesias-Montero es un desastre. No hace política social, sólo hace política en favor de su partido. Pero como familia, tienen mucho valor. El vicepresidente Iglesias y la ministra Montero tienen tres hijos, la ministra Montero tiene 32 años. Eso supone un valor admirable. Y claro, la ministra necesita ayuda para sacar adelante a su familia y para trabajar y conciliar, que es cosa casi imposible.

Ya veremos si jurídicamente hay alguna irregularidad. Pero Iglesias y Montero no lo han hecho mal por haber buscado ayuda, y tiremos de ironia, su delito político no es haber usado los servicios de una asesora como niñera. Su delito político es no ponerle una asesora a todas las madres y a todos los padres que tienen dos o tres hijos en España.

Todas y todos, padres y madres, queremos una asesora para conciliar. Es verdad que Iglesias como vicepresidente ha hecho algo importante por los padres y las madres españolas: ha ampliado el permiso de paternidad a 16 semanas. Pero Iglesias y Montero tienen mucho pendiente por hacer. En un país con la natalidad por los suelos, Iglesias y Montero podrían copiar lo que se hace en Francia.

Francia destina a apoyo familiar un alto porcentaje del PIB, del 4% mientras que en España está por el 1,5%. En Francia hay ayudas que superan los 900 euros por hijo, y el 92% de las plazas de guarderías son gratuitas Y una cosa muy importante: la política familiar se mantiene estable, a pesar del cambio de los Gobiernos.

Los padres y madres de España no somos ministros, pero queremos una asesora para conciliar. Y si no puede ser lo de la asesora, ayudas.