De Haro: "Conviene que la política económica del próximo Gobierno no arruine la creación de empleo"

Muy buenas tardes a la gente, gente.

Hace ya algunos años, en 2018, se estrenó Sordo. Una película libremente inspirada en uno de los episodios más famosos protagonizados por los maquis. Ya hace casi 80 años.

Los maquis eran un grupo de personas armadas que luchaban contra el franquismo. Hay quien los considera una guerrilla y hay quien los considera un grupo terrorista. Aunque de esto se habla poco.

Los maquis se echaban al monte, mataban a civiles, seguían las consignas de la Unión Nacional Española (UNE), liderada por el Partido Comunista de España (PCE). Formaban parte de las víctimas de la represión del franquismo. El franquismo fue muy cruel, sobre todo, durante algunos episodios de la Guerra Civil y en la primera posguerra.

¿Los maquis eran guerrilleros por la libertad o terroristas? Las víctimas, por ser víctimas, no hacen necesariamente las cosas bien.

Por ejemplo, los secuestrados por Hamás siguen sin ser liberados. Y según las autoridades de Gaza, ha habido ya 7.000 muertos palestinos en los bombardeos.

Bueno, pues hemos tenido la habitual ducha escocesa cuando aparece el dato de paro. Esta vez era el dato de la EPA. Somos los campeones del paro en Europa. El número de ocupados aumenta en 209.100 personas en el tercer trimestre. El dato es bueno. Mejor de lo esperado. Pero ahora lo que queremos es una foto del futuro.

Y lo que dicen las previsiones es que la AIREF dice que en 2024 el crecimiento de la economía española va a descender. Osea que vienen curvas.

Precisamente por eso, hoy el BCE que llevaba meses subiendo el precio del dinero, ha dicho que esta vez no tocaba. Buenísima noticia para los que tienen que renovar el pago de su hipoteca.

Esto se ha producido porque la inflación se ha moderado un poco y porque la economía de la zona euro se está debilitando.

Vienen curvas y lo que conviene es que la política económica del próximo Gobierno no estropee la creación de empleo, no suba los impuestos que no hay que subir y se pongan de acuerdo con los empresarios.