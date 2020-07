De Haro: “Está más que claro que el CIS de Tezanos carece de seriedad”

Audio

A estas alturas del año el sol no se pone en Estocolmo, la capital sueca. Sale a las cuatro menos cuarto de la mañana y se pone pasadas las diez. El sol de medianoche. Fenómeno extraño, porque ves el sol en un sitio, en un oeste casi norte que nunca lo habías visto antes. La tarde no termina de caer nunca. La temperatura es muy agradable, máximo 25 grados.

Hoy, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha salido en rueda de prensa conjunta con Stefan Löfven. Sánchez se ha hecho al fracaso o bien del consejo o de su posición de partida, no ha sido el PP desleal, ha sido que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha avisado de que tras la vigencia de los ERTE habrá empresas que tengan que hacer despidos para ajustar las plantillas y prevé que puedan destruirse 1,2 millones de empleos en el último semestre del año.

Comité Ejecutivo Nacional del partido, Casado se ha rebelado contra quienes empujan al PP hacia el centro. Podemos es la única formación política de ámbito nacional que todavía no ha reunido a su ejecutiva para analizar los decepcionantes resultados electorales del 12-J, cosa que tiene previsto hacer bien este jueves o el viernes. Pero como aviso a navegantes, su secretario de Organización Estatal, Alberto Rodríguez, escribe una tribuna en el órgano de expresión morado, La última hora, en la que advierte que "no nos va temblar la mano a la hora de poner a salvo la formación".

Feijóo pide un PP "templado" y "centrado" para dejar a Vox y Podemos fuera del Congreso, como en Galicia. A los españoles les gusta un PP más centrado. Lo que nos dicen las encuestas es que durante el mes de junio al PP le ha venido muy bien moderar y centrar su discurso. SOEEl, CIS de Tezanos mantiene en 10,9 puntos la diferencia de Sánchez sobre Casado

Junio es el mes en el que los populares han pactado con el Gobierno la convalidación del decreto de nueva normalidad y han buscado acuerdos en la Comisión de la Reconstrucción. La encuesta de GAD 3 que publica hoy ABC apunta a que se PP que juega más en el centro ha conseguido pasar de 111 diputados a 121 poniéndose delante del PSOE en escaños, aunque no en porcentaje de voto. Según esa encuesta ha vuelto el bipartidismo y se está produciendo una recuperación de los votos que el PP perdió en favor de Ciudadanos y de Vox. Vox darían un considerable bajón y Ciudadanos también. Eso no significa que el PP pudiera gobernar si hubiese elecciones en este momento porque no suma. Es llamativo que las encuesta de GAD 3 apunte a un fenómeno como el que hemos visto este fin de semana, los votantes de izquierda están abandonando a Podemos.