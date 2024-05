De Haro: "La causa de Begoña Gómez puede ser archivada, pero su marido se ha rebozado bien"

Audio

La Audiencia Provincial de Madrid le ha dado la razón esta mañana al juez que investiga el presunto tráfico de influencias de Begoña Gómez. La Audiencia Provincial dice que hay datos para investigar a Begoña Gómez por las cartas que escribió para facilitar que le dieran ayudas a su jefe o socio Carlos Barrabés.

Sánchez sabía que su mujer tenía la condición de investigada desde el 16 de abril. Sánchez sabía que su mujer estaba investigada cuando el 24 de abril anunció en una carta lacrimógena que se iba al rincón de pensar.

Sánchez ocultó que su mujer estaba investigada en su carta llorosa y no quiso responder en sede parlamentaria a Feijóo cuando el líder de la oposición Feijóo preguntó.

Sánchez hizo el teatrillo de la pena y de la reflexión ocultando una información esencial. Decir una verdad a medias es mentir. Sánchez acusa a todo el mundo de remover el fango cuando él no nos cuenta que su mujer está investigada. Sánchez ha intentado por todos los medios que la fiscalía parase la investigación y no lo ha conseguido. Hoy en sesión parlamentaria le han preguntado por todo este ejercicio de cinismo y de ocultamiento. ¿Y qué ha respondido?

Oculta la información sobre la condición de su mujer, le muestra que no fue transparente, y se pone a hablar de Meloni, Vox, Le Pen. El ministro de justicia, el ministro de injusticia, ha vuelto a intentar confundir, y ha criticado la decisión que ha tomado la Audiencia Provincial.

En ese debate, Yolanda Díaz ha hecho una gran aportación en el debate mandando a todos a la mierda.

Begoña Gómez no está condenada, no está acusada, solo está investigada. La causa puede ser archivada y ella absuelta. Pero su marido se ha rebozado bien.