De Haro: "Si en Cataluña gobierna el PSC con ERC, Junts puede decir que se acaba la legislatura de Sánchez"

"Fue solo sexo, no significó nada". Es una frase manida, algo que se oye en las películas o para justificar, o para quitar importancia. Pues resulta que no es cierta. Hoy en El Mundo se entrevista al psicoanalista Darian Leader, que ha escrito un libro con un título muy significativo:

Nunca es solo sexo (editorial Sexto Piso), bien pensado se podría aplicar a todo: nunca es solo trabajo, detrás de lo que pasa en el trabajo, siempre hay un deseo de realización personal, una frustración, una aspiración, una herida que hacer reaccionar de una determinada manera.

Nunca es solo sexo, nunca es solo trabajo, nunca es solo dinero, las peleas por la herencia, nunca son solo por dinero, son porque uno cree que se merece que por fin le reconozcan la dedicación a cuidar a los padres. No siempre es dinero muchas veces son complejos, muchas veces es un inextirpable deseo de ser feliz.

Nunca solo es sexo, nunca solo es trabajo, nunca solo es dinero, y nunca es solo política porque en la política, en el voto está el deseo de justicia, está el daño sufrido por una explotación, está el miedo. Nunca es solo sexo, nunca es solo trabajo, nunca es solo dinero, nunca es solo política, nunca es solo familia, nunca son solo unas vacaciones, en realidad siempre somos nosotros, siempre estamos nosotros en todo lo que hacemos,

¿Pero qué pasa aquí? ¿Pero no había rehabilitado el Gobierno a Puigdemont y ahora lo llaman expresident? No dejan de sorprendernos, ahora Sánchez nos dice que Puigdemont representa el pasado. Pedro Sánchez, considera que una hipotética candidatura a las elecciones catalanes de Carles Puigdemont no supone ninguna "novedad"

Y ahora Bolaños recuerda que su socio de legislatura es un fugado de la justicia. ¿Qué está pasando aquí? Que a las 7 de la tarde Puigdemont ha montado otra de esas escenificaciones que tanto le gustan para decirnos que se presenta a las elecciones catalanas, que tanto le gustan para conseguir algo.

El efecto de su regreso a Cataluña será importante para el independentismo. No puede volver hasta junio, cuando ya esté en vigor la ley de la amnistía.

¿Qué pasa aquí? Pasa que se ha publicado un estudio del CEO, lo mismo que el CIS, y dice que un tripartito, una alianza entre socialistas y ERC para gobernar Cataluña está más cerca. Señala varias cosas, que la mayoría indepe está en peligro, la horquilla más baja es Junts y Esquerra, no podrían gobernar. El Estudio refleja que hay un 51% que no son partidarios de la independencia.

Claro, el Gobierno del PSOE tiene ocasión, si se cumplen las encuestas, de gobernar con ERC y dejar a los independentistas sin soportar un pacto con ellos. Esto explicaría el cambio de estas declaraciones, la solución buena para el gobierno lo sería, hasta cierto punto. Si se forma el tripartito, Junts puede decir que se acaba el apoyo para la legislatura.

Es que Sánchez necesita no solo a ERC, necesita a todos, y a Junts también.