De Haro: “Casado tiene que criticar pero también hacer visibles sus propuestas”

Audio

El copresentador de 'La Tarde', Fernando de Haro, analiza la actuación del Gobierno con respecto a los pactos con el resto de partidos, las estimaciones del Banco de España y el efecto que tendrá el confinamiento en la economía del país.

La Hermana Hemilia tiene la ayuda de la Guardia Civil. Porque la Hermana Hemila va y viene sin parar de un pueblo de la provincia de Madrid, en Buitrago. No hay muchos casos de contagio, pero el problema es que muchos tienen dificultad para comer bien porque muchos que trabajan en comercios, en bares o cuidando a personas mayores.

La Hermana Hemila, que no es una jovencita, se pone su mascarilla y reparte comida que reciben en la oficina de Cáritas. Según lo que ha dicho el Banco de España, la hermana va a tener mucho trabajo cuando el confinamiento se acabe.

De Haro analiza la situación económica de España

Chema Moya

El Banco de España ha hecho públicas hoy unas estimaciones que apuntan a los efectos del confinamiento. Sánchez ya nos ha dicho este fin de semana que el confinamiento durará al menos hasta el 10 de mayo. Dice el Banco de España que si se levanta el confinamiento hasta mediados de mayo el PIB caerá un 6,6 por ciento y si el confinamiento se alarga hasta junio una caída del 13,6 por ciento.

Recordemos que la semana pasada Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, dijo que los bares y la hostelería no se abrirán hasta finales de año. Con este escenario realmente haría falta un pacto de Estado, de reconstrucción o de lo que sea.

De Haro analiza el futuro pacto de Estado

DAVID MUDARRA

Esta mañana hemos tenido la conversación de Casado con Sánchez, que ha sido la última pero que tenía que haber sido la primera. Me he entretenido estos días en escuchar algunas entrevistas y algunas cosas que dijo Landelino Lavilla, el que fue presidente del Congreso, ministro de Suárez, hombre decisivo para la transición sobre el consenso de aquellos años. Consenso en el que se superaron ideologías

Ya hace tres años Landelino Lavilla decía que era difícil ese consenso con las nuevas formaciones. Landelino Lavilla escribía sobre aquel consenso que ahora nos hace tanta falta que “las medidas no pueden responder a las iniciativas aisladas del Gobierno o de un determinado partido, sino al impulso común y solidario de las fuerzas elegidas libremente por el pueblo español”. Y eso es justo lo que no tenemos. El problema es que el procedimiento, el contenido y las condiciones para esos pactos los hacen muy difíciles.

El Gobierno no ha puesto propuestas sobre la mesa. Llama a todos, también al independentismo y no cuenta con nadie. Quiere Sánchez garantizarse el poder con la cercanía de Iglesias e Iglesias, Podemos, hace imposible el pacto.

Al comienzo de la actual crisis tomó medidas para facilitar los ERTES y para hacer llegar más crédito a las empresas con los famosos avales. Eran medidas necesarias pero insuficientes. La cosa se complicó cuando desde el ministerio de Trabajo, con la decisión de prohibir los despidos y la forma de presentarlos, se alentó una retórica de lucha de clases.

Tanto que se habla ahora de desescalada, una de las grandes desescaladas es la ideológica. Hay que avanzar en la aplicación de las medidas tomadas, agilizando los ERTES y los créditos, y tomar muchas otras. La oposición, Casado, tiene que criticar, sí, pero también dedicar sus energías a hacer visibles sus propuestas, el PP ha presentado más de 1.000 iniciativas en el Congreso, quién las conoce.

No hay pactos sin confianza. Y no puede haber confianza con sucesos como los de este fin de semana cuando un General de la Guardia Civil como el General Santiago dice que entre la misión de la benemérita está minimizar el clima contrario a la gestión del Gobierno como si esto fuera una dictadura. Esto es una democracia y si nos parece mal la gestión del Gobierno, los poderes del Estado no pueden ir a reducir la libertad de expresión porque la libertad de expresión suma, no resta. La libertad de expresión no es una amenaza. Ayer Marlaska dijo que había sido un lapsus y hoy Garzón ha dicho el general se equivocó.

El problema es que lo del lapsus y lo de la equivocación es poco creíble cuando Tezanos ha hecho público el CIS para buscar apoyo en la limitación de la libertad de expresión. Así no hay posible un pacto. Si tú, siendo Gobierno, tapas la boca la boca a quien te critica no hay confluencia.