De Haro: "El camarote de los hermanos Marx del Gobierno no es un camarote, sino la cabina del capitán"

Hace unos días decíamos que ha vuelto la España de los bares. Se ha hecho famoso un bar de Granollers porque uno de sus clientes le ha pagado a sus dueños todas las cañas que no se pudo tomar durante el confinamiento. No todos los clientes de los bares van a poder hacer este tipo de donaciones, porque según nos han dicho los sindicatos van a producir drásticas bajadas de impuestos. La bajada de impuestos es una mala solución para afrontar una crisis, ganar productividad con salarios bajos es una mala solución. En realidad, la pregunta no sé si es buena o mala, esa pregunta tiene respuesta. La pregunta es si hay otro modo, en determinadas circunstancias, para salvar ciertas empresas.

Ya sabes que la plataforma de streaming HBO Max acaba de retirar la película 'Lo que el viento se llevó'. Argumenta que ofrece una versión muy idealizada de la esclavitud. Espero que los nuevos censores no se revisen la versión en español de la película de los hermanos Marx 'Una noche en la ópera'. En esa escena, en el momento en el que todo el mundo va a meterse en el camarote, Groucho llama al camarero esclavo.

Los nuevos censores igual no entienden que era una forma de denuncia social. Por si acaso, el expresidente Felipe González esta mañana ha salido en defensa de la película para explicar que es el mejor modo de explicar lo que le pasa al Gobierno.

Es verdad que González no ha hecho un gran esfuerzo de ingenio al hacer esa comparación, pero como es un hombre ingenioso, seguro que hubiéramos pasado un buen rato si nos hubiera explicado quién es el fontanero en el Gobierno (Escriva le da un aire), quién la bella señorita que entra a llamar, quién los camareros (no diré a quién se parece), quién la barrendera.

Esta mañana, Podemos, Iglesias, al que le encanta meter mucha presión en el camarore del Gobierno, ha presentado una propuesta en el Congreso para investigar al Rey emerito. Y la ministra de Defensa, Robles, que es la ministra más serie del camarote, ha dicho que el Gobierno no quiere desmilitarizar a la Guardia Civil después de que el martes Iglesias fuera ministro de Defensa durante unos segundos y abogara por convertir a la Guardia Civil en un cuerpo civil. Está entretenido el camarote, si no fuera porque no es un camarote, sino la cabina del capitán.

González ha abogado por un gran pacto, citando expresamente a Garicano. ¿Se habrá hecho de Ciudadanos, o simplemente dice lo que pensamos todos y ha defendido la Constitución? De momento, ni pacto ni estima por la Constitución. Ayer el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dijo que sufrimos una crisis constitucional y se quedó tan ancho. El ministro de Justicia cree que España está en una «crisis constituyente».

El pacto no está y de momento no se le espera. Y, de hecho, la batalla política se está dando, como es habitual en España, en los tribunales. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, parece empeñada en no dejar ninguna duda de quién susurra en los oídos de los fiscales Gloria Yoshiko y Enrique Remón Peñalver.

Del caso de las responsabilidades penales del 8-M . A juicio del Ministerio Público, esta rapidez de investigar de la jueza provoca una situación de «indefensión». Y en un tono muy subido dicen que no han retrasado nada. Ayer vimos cuál fue la línea argumental de José Manuel Franco.Para defenderse, dijo que él no tiene competencias y que la Comunidad de Madrid no le avisó de que hubiera que tomar medidas extraordinarias. El argumento es falaz, porque el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno de Madrid alertó ya el 28 de febrero sobre el riesgo que existía por contagio.