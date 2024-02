Audio

Hace tres horas, ocho guardias civiles descubiertos, han cargado con lágrimas contenidas, alguno apretando los dientes, el féretro de su compañero David Pérez Carracedo para darle sepultura.

En la iglesia de la Virgen de los Dolores de la localidad leonesa de Nogarejas, la familia, los amigos, los compañeros han dado el último adiós a David que deja viuda y dos hijos pequeños después de haber sido asesinado por los narcos el viernes en Barbate.

Ayer fue enterrado su compañero, Miguel Ángel González, que también deja una hija huérfana y una mujer viuda. Antes de cualquier consideración, de cualquier análisis, haremos algunos esta tarde, es necesario acompañar y agradecer a las familias de David y Miguel Ángel el gran sacrificio que han hecho por la seguridad de todos los españoles.

David y Miguel Ángel, los dos guardias civiles víctimas del narcotráfico en Barbate, nacieron para un destino bueno y lo han alcanzado de un modo misterioso y muy doloroso. Descansen en paz.

El Gobierno pide explicaciones a Feijóo por sus conversaciones con Puigdemont sobre una posible amnistía o unos indultos condicionados.

No se ha visto en otra el Gobierno en vísperas de las elecciones gallegas. Después de semanas acosado el Gobierno por las humillaciones de Puigdemont, por el desgaste de una amnistía que la mayoría de los españoles rechaza, ahora puede exigir explicaciones a Feijóo por haber querido hablar con Puigdemont de amnistía.

El viernes, Feijóo quiso contar que sondeó a Puigdemont sobre un posible indulto. Javier Chicote en ABC cuenta que la iniciativa la tomó el PP. Analizaron la amnistía que proponía el entorno de Junts y decidieron no atender esas peticiones ni aceptar un indulto para Puigdemont porque no había arrepentimiento ni renuncia a la independencia. La cosa colea y Feijóo ha asegurado que él no quiso ni indulto ni quiere dárselo.

El asunto lo ha hecho estallar Feijóo en un momento delicado. A una semana de las gallegas. La mayoría de las encuestas le dan la mayoría absoluta al PP. Lo ha recordado Michavila aquí en Herrera en COPE.

Pero queda una semana, en una semana puede pasar de todo. Y hay encuestas, entre otras la del CIS, que dicen que el PP está en la cuerda floja. Muchos dicen que Feijóo ha metido la pata al confesar estos contactos con el entorno de Puigdemont.

Si Puigdemont hubiera aceptado entregarse a la justicia, pedir perdón y comprometerse a no volver a declarar la independencia, no hubiera sido descabellado un indulto, siempre y cuando, claro, hubiera estado pactado entre el PP y el PSOE.