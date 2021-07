Fernando de Haro: "La voluntad de no molestar nunca a ERC retrata a este Gobierno"

Audio

Las olimpiadas nos dan las buenas noticias que no nos da el COVID. Maialen Chourraut en piragüismo nos ha dado la tercera medalla. Los datos del Covid se pueden mirar de muchos modos, se puede relativizar la tasa de incidencia hasta cierto punto en esta quinta ola. Se pueden relativizar muchas cosas, se puede discutir de la conveniencia o no de más o menos restricciones por la situación económica. Pero hay un dato del que es difícil discutir: el número de muertes se ha triplicado en las últimas dos semanas, desde el viernes hasta ayer se habían producido 47 muertos. Sobran muchas otras consideraciones.

El Gobierno ha aprobado hoy el techo de gasto que es el primer paso para hacer los presupuestos del año que viene, los presupuestos son esenciales para hacer más fácil la recuperación. En este primer borrador que es el techo de gasto, el Gobierno ha previsto que se va a gastar.

El gasto previsto para el Gobierno es histórico nunca había sido tan alto, de 196,142 millones. Ya el año pasado fue muy alto y este año se supera. ¿Eso es bueno o es malo? Pues tiene una cara buena y una cara mala, cuanto más gaste la Administración más fácil es que haya recuperación, cuanto más gasta la Administración más déficit y más deuda tendremos. Y la deuda española estará a final del año en el 120 por ciento del PIB que es una burrada, es un impuesto para nuestros hijos.

En el gasto previsto para el año que viene está incluidas las ayudas europeas, los que saben de esto dicen que el Gobierno ha sido demasiado optimista en estimar la capacidad que tiene de poder gastar el dinero de Europa en poco tiempo.

Lo de hoy es el borrador para el presupuesto y el Gobierno tiene que conseguir que sus socios se lo apoyen. Tiene que conseguir que se lo apoye en primer término, Podemos. Quizás por eso la ministra de Economía que tan remisa era a que se subiera el SMI otra vez ha dicho que la cosa se estudiara en septiembre.

La ministra de economía sabe que atender esta petición de Podemos puede significar que se creen menos empleo para las personas menos cualificadas. La ministra de Hacienda, la ministra Montero, ha dejado claro que van a buscar, no puede ser de otro modo el apoyo de ERC.

Porque el Gobierno busca el apoyo de ERC le resulta muy incómodo lo que ha hecho el Tribunal de Cuentas con las fianzas de los secesionistas que están siendo investigados. . El Tc ve indicios de que el fondo es ilegal y ha ordenado el embargo de los bienes de dos de los investigados. Y además la instructora del caso en el Tribunal, Esperanza García Moreno, y ha pedido a la abogacía del Estado, o sea al Gobierno que se pronuncie sobre la legalidad del fondo.

El Gobierno que no había querido pronunciarse para no molestar a ERC ahora tendrá que hacerlo. La voluntad de no molestar nunca a ERC retrata a este Gobierno.