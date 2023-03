Fernando de Haro: "Veremos si esta crisis financiera en Estados Unidos nos alcanza"

Audio

Estoy en la Bolsa de Madrid. En este momento, las Bolsas están en positivo. Ayer se produjo una importante caída por la quiebra de Silicon Valley Bank, Hoy rebote. El Ibex 35 está subiendo hoy con fuerza. El Ibex es el índice de la bolsa española. El Dow Jones, uno de los índices de la bolsa estadounidense, está subiendo un 0.98% y las acciones de los bancos están subiendo.

Calviño, que ayer aseguraba que no había que preocuparse por el efecto contagio de la crisis y la quiebra del Silicon Valley Bank, hoy ya empezó a matizar y desde Bruselas ya ha asegurado que hay que tomarse con prudencia lo que está pasando.

La volatilidad es que los mercados suben y bajan rápidamente, que es lo que está sucediendo. La banca española, en este momento, es una banca sólida, con reservas suficientes y sin mucha morosidad. ¿Por qué ha quebrado el Silicon Valley Bank? Ya lo hemos contado. Ahora hay una discusión en EEUU sobre las causas. Los republicanos aprovechan para criticar la política de Biden y los demócratas para decir que si Trump no hubiera desregulado el sistema financiero, esto no habría pasado.

Lo que está claro es que Silicon Valley Bank, la subida de los tipos de interés, le afectó mucho porque supuso que los bonos que tenía bajaran de precio y los tuvieron que vender antes. Eso provoca que esa crisis tenga consecuencias para ti y para mí, ya veremos hasta dónde llega el efecto contagio, pero probablemente la subida de los tipos de interés que en EEUU se daba por descontada, en el mercado quizá no sea tan inmediata.

Lagarde, que estuvo hace unos días en España, daba por segura una nueva subida de los tipos de interés. Ahora no está tan claro. Se ha producido una cosa llamativa: el Euríbor, que estaba subiendo continuamente, hoy ha girado bruscamente a la baja porque quizá se cambie la política monetaria. Esto sucede el día que conocemos cómo fue la inflación de febrero. Si no suben los tipos de interés es una buena noticia y una mala noticia. Es buena porque si no suben y el Euríbor baja, las hipotecas serán más baratas. Si no suben, será más difícil luchar contra la inflación. Hoy hemos conocido la del mes de febrero. En alimentos fue del 16,6% y Juan Roig, de Mercadona, ha reconocido que los precios han subido una burrada.

Dice que no le quedaba otra cosa, veremos si esta crisis financiera en Estados Unidos nos alcanza. Lo que ya sabemos es que quizá la lucha contra la inflación se dilate más en el tiempo y eso nos afecte a ti y a mí en la cesta de la compra.