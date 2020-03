Fernando de Haro: “Unidos no es tomar decisiones sin consultarlas con quien puede remar”

Audio

El copresentador de ‘La Tarde’ de COPE, Fernando de Haro, analiza las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros de este martes para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia.

Iglesias ha vuelto a utilizar la rueda de prensa para propaganda política. No se pueden presentar las medidas pero lo que es poco aceptable es que Iglesias haya dicho “que ahora sí vamos a tener cuidado de todos. Ahora sí los menos favorecidos van a estar atendidos y en la época del PP no”.

De Haro analiza la moratoria aprobada por el Gobierno

El Gobierno ha aprobado una moratoria de hasta seis meses en el pago de las cuotas a la Seguridad Social para autónomos y Pymes pero hoy se les ha cargado la cuota del mes de marzo.

También se aprueba una línea de microcréditos avalados por el Estado para los que no puedan pagar el alquiler y la suspensión de los desahucios durante seis meses, una vez acabe el estado de alarma.

El análisis de Fernando de Haro sobre los créditos para el alquiler

La fórmula de los microcréditos puede servir para que las personas y familias que quedan con los ingresos muy mermados puedan estar tranquilos con su vivienda y que los ingresos de los arrendadores no disminuyan. Los ingresos de los arrendadores mueven también la economía. Habrá que revisar, en cualquier caso, cómo queda la regulación del mercado de alquiler cuando acabe la situación excepcional. Es un mercado con poca oferta y no conviene amedrentar a los propietarios.

Lo que vuelve a sorprender es que estas medidas no se tomen en diálogo con la oposición y con los empresarios. La ministra portavoz ha pedido disculpas y la titular de trabajo ha reconocido en una entrevista en Telecinco, que la comunicación con el resto de partidos políticos y con los presidentes autonómicos "es mejorable".

Sánchez cuando presentó al Congreso el Decreto Ley de estado de alerta aseguró que “unidos saldremos adelante”. Unidos no es tomar decisiones sin consultarlas con quien puede remar porque el Gobierno no está solo pero no se deja acompañar. Estar unidos significa contar con los que no están en el Consejo de Ministros.