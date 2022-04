Fernando de Haro, tras las elecciones francesas: "Estamos ante el grito del descontento popular"

Audio

Estoy en Roma, junto al Coliseo. Vamos a hacer parte del programa desde aquí desde Roma. El Coliseo es el símbolo de la persecución de los cristianos durante el Imperio Romano. Se empezó a construir precisamente cuando murió Nerón, Nerón protagonizó la primera persecución de un emperador romano, después de aquella persecución vieneron muchas otras. Pero las persecuciones de los cristianos en la época romana fueron menos intensas que las que se producen en este momento en todo el mundo. Estoy en Roma para participar en un Congreso Internacional sobre cristianos perseguidos.

Primeras conclusiones de ese Congreso: el cristianismo es la religión más perseguida del planeta, durante el Covid ha aumentado la discriminación y la persecución de los cristianos: en algunos países los cristianos han sido los últimos en recibir las vacunas, cuando las han recibido, y el hecho de que el caudal informativo haya estado dominado por la información sobre la pandemia ha permitido que la persecución pase más inadvertida.

La noticia está en Roma, la noticia sin duda está también en París. La noticia está en toda Francia. Sophie Glero, es una jubilidada que vive en el sur del país. Está jubilada, trabajó en una fábrica y cuidando ancianos. Su pensión no llega a 1.000 euros y piensa que hay que cambiar las cosas. Ayer votó por Marine Le Pen. Sophie y los más de 10 millones de votantes que optaron este domingo por Le Pen no van a tener una presidenta que cuestione el actual modelo de Unión Europea y que discrimine a los migrantes.

Macron ha ganado con cerca del 59 por ciento de los votos y esa es una estupenda noticia no solo para Francia sino para todos los países de la Unión Europea. Pero el resultado tiene muchos elementos preocupantes. Macron no ha arrasado como arrasó hace cinco años. Le Pen consigue más de un 40 por ciento de los votos, un resultado histórico para la ultraderecha y todo esto con una abstención de casi el 30 por ciento, la mayor en 50 años. Le Pen ha podido asegurar hace unas horas que sus ideas han triunfado y que está más dispuesta que nunca a luchar por las legislativas

Con más del 43% de los votos, el resultado de esta noche es en sí mismo una brillante victoria. Esta noche lanzamos la gran batalla electoral de las elecciones legislativas.

El resultado de Le Pen y la alta abstención refleja que la candidata de la ultraderecha ha recibido un numero relevante de votos de Melenchon, el candidato de ultraizquierda. Y que un porcentaje importante de franceses no se ha sentido motivado por formar parte del llamado escudo republicano, la reunión del foto democrático. Estamos ante el grito del descontento popular, ante el malestar de las clases populares no solo de Francia sino de buena parte de Europa. El aumento de la desigualdad lleva a cuestionar el sistema. Macron lo sabe y ha asegurado tras conocer el resultado que trabajará por los decepcionados.

"Pienso en todos los que votaron por la señora Le Pen, que están decepcionados esta noche. No, no abucheen a nadie, siempre les he pedido que no abucheen.

Se abre una gran incógnita en Francia. Macron es un presidente sin partido y cinco años pasan muy rápido.