Fernando de Haro: “Torrent que tiene en la cabeza las condenas de sus compañeros no ha querido desobedecer”

Audio

Hace unos minutos han empezado las conmemoraciones del 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, en suelo Polaco. En esa conmemoración no está Putin, el presidente ruso por la última polémica que ha tenido con Polonia. Hace unas semanas, Putin calentó la conmemoración asegurando que Polonia debería aceptar su responsabilidad y admitir que comenzó la Segunda Guerra Mundial. El presidente poloco le respondió. 75 años después del fin de la barbarie el nacionalismo de unos y otros nos recuerda que la amenaza siempre está presente.

Y en este momento se está produciedo un debate decisivo en el Parlament de Cataluña porque Torra, que ya no es formalmente diputado, ha protagonizado una disputa con Roger Torrent, el presidente del Parlament que, como toda ERC, no quiere obedecer lo que ha establecido la JEC, el Supremo y la Mesa del Parlament. El pleno se ha suspendido porque ha habido un rifirafe con Ciudadanos.

En su disputa con Torrent, Torra ha repetido uno de los mantras del independentismo: que en una democracia, no puede haber nada por encima de la voluntad de la ciudadanía. Dicho de otro modo que el Parlament de Catalunya es soberano. Pero lo que hemos visto esta mañana es justo lo contrario. La JEC había determinado que Torra ya no es diputado. Y esta mañama Xavier Muro, el secretario general del parlament, un funcionario que se ha convertido en la bestia negra para el independentismo, que ha advirtió en su momento que había que obedecer al Constitucional y que no quiso que se publicaran las leyes del referéndum y de desconexión, Muro ha obedecido. Pero no ha sido solo Muro, a pesar de las presiones de Torra, de JxCAT y de ACN que ha convocado manifestaciones para apoyar a Torra, la Mesa del Parlamento ha acatado la decisión de la Junta Electoral. La han acatado CC, PP, ERC, el PSC y Ciudadanos -el resto de fuerzas presentes en la Mesa- la han aceptado por asentimiento. En paralelo, la Junta Electoral Provincial de Barcelona ya ha emitido las credenciales de Maria Senserrich.

Hace unos minutos se ha producido una importante ruptura entre ERC y JXCAT. ERC que tiene un pacto con el PSOE no quiere desobedecer. Torrent que tiene en la cabeza las condenas de sus compañeros no ha querido desobedecer. ¿Qué va a pasar ahora? Depende de hasta donde Torra quiera llevar su desobediencia. Si acepta seguir siendo presidente de la Generalitat sin ser diputado la situación puede aguantar. Pero todo está muy abierto. Torra puede convocar elecciones. La pregunta a estas horas es para Sánchez: ¿va a mantener Sánchez la reunión con Torra a pesar de que Torra acaba de instar al Parlament de Cataluña a la desobediencia?