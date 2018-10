Fernando de Haro: “Torra quiere tomar la bastilla y seguir a la par en palacio”

Las horas violentas que se han vivido en Cataluña han tenido la virtud de desenmascarar las contradicciones del independentismo. Torra quiere tomar la bastilla y seguir a la par en palacio. Por eso ha animado a los revolucionarios a apretar. Torra ha dejado de ese modo al pie de los cabellos a la policía catalana, a los mossos, y dejar a los pies de los caballos a los mossos es dejar tirada a Cataluña.



Los dejó tirados este fin de semana cuando se puso del lado de los radicales violentos y no de los policías catalanes agredidos. Los mossos han denunciado que la dotación ordenada para proteger las vías del AVE eran insuficientes. Los Mossos han denunciado que el despliegue para proteger el Parlament que los radicales querían asaltar era insuficiente.



Torra quería estar en lado de los revolucionarios, anoche apareció en las protestas, y se llevó una sonora pitada. No se puede hacer la revolución y conservar la corona. El director general de la policía, Andreu Martínez, cargo de confianza de Torra ha asegurado que el dispositivo en el Parlament no tenía fallo alguno y que cuando se produjeron los enfrentamientos los CDR ya habían desconvocado la protesta. ¿Pero qué razonamiento es ese para un policía? Un policía nos explica que dejó desprotegido el Parlament porque en la agenda de los revolucionarios tocaba desplegarse.



La revolución se hace sin horarios. Por eso hace falta policía. La falta de respaldo de Torra a los mossos es el síntoma de la falta de respaldo de Torra a la sociedad catalana. Torra ha entregado Cataluña a los violentos.