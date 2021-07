Fernando de Haro: “todos damos por supuesto quiénes somos y el Gobierno nos sigue tratando como niños"

Audio

Luego hablamos de chuletas, de las polémicas de un ministro ausente en un Gobierno a punto de ser remodelado y del chuletón de Sánchez. Enredos, con todo lo que tenemos encima.

Me han llamado la atención hoy unas declaraciones de Guillem Clúa,un hombre de teatro, que publica La Vanguardia. Dice Guilem que cuando estalló la pandemia se vio desnudo en el presente. Dice Guillem que vivía proyectado en el futuro y que, de pronto, necesitó saber quién era, que quería. No cuenta si lo ha conseguido. Pero no está mal, hay quien ha aprovechado la pandemia para darse cuenta de que no vivía en el presente y para darse cuenta de que necesitaba saber quién era. Seguramente todos damos por supuesto quienes somos.

Todos damos por supuestos quiénes somos y el Gobierno nos sigue tratando como si fuéramos infantes, niños. La ministra Darias sigue insistiendo en que las CAS tienen herramientas suficientes para hacer frente a la quinta ola en la que estamos

No, las CAS no tienen herramientas suficientes porque no pueden, por ejemplo, aprobar un toque de queda. El Gobierno nos trata como infantes porque no quiere decirnos que su estrategia es ahora una estrategia de convivencia con el virus, es la misma estrategia que ha tenido Isabel Díaz Ayuso en la CAM, que el Gobierno de Sánchez criticó y que ha hecho suya. Si lo dijera abiertamente debatiríamos abiertamente, como personas adultas, las ventajas y los inconvenientes de esta esta estrategia. Razones a favor de esta estrategia: volver a las restricciones es muy duro porque arrastramos mucha fatiga pandémica. La tasa de incidencia está ya en niveles de riesgo extremo, sí, pero ya no es un indicador tan relevante porque la tasa de hospitalización y de mortalidad es más baja. Más razones a favor de la convivencia con el virus: España es uno de los cuatro países europeos con más porcentaje de personas inmunizadas, la vacunación va bien. Razones en contra de la estrategia adoptada por el Gobierno: aunque la tasa de incidencia no sea tan relevante desde el punto de vista sanitario, sigue usándose como referencia y empeora la imagen de nuestro país. Nuestro país vive del turismo. La prensa internacional está llena de noticias en las que se cuenta que tenemos la tasa de variable delta más alta de la Europa Continental. Y eso va contra nuestro turismo y contra nuestra imagen. Francia, de hecho, ha recomendado evitar España como país de destino. Más riesgos: los jóvenes enferman menos y mueren menos, pero un 1 por ciento de los jóvenes contagiados ingresa en un hospital, y hay riesgo para los ya vacunados y, sobre todo, para la población mayor con una sola dosis. Es muy arriesgado convivir con el virus, hay riesgos económicos. De todos estos inconvenientes y ventajas el Gobierno no habla, el Gobierno habla de chuletones