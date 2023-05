Fernando de Haro, sobre Vinicius: "Ha venido en auxilio de los políticos, la campaña se está haciendo larga"

Audio

A Sophie Marceau la conocimos por su papel Braveheart , después ha hecho muchas cosas más, y ahora ha hecho un libro con poemas, fábulas e historias en el que muestrauna faceta diferente. Para presentar su libro ha dicho que se considera sapiosexual.

Sapiosexual. Me ha llamado la atención, curiosidad un nuevo invento, ¿una práctica antigua rescatada? Y luego me he dado cuenta de que como Marceau es poeta, en realidad, se trata de un recurso estilístico, una redundancia, dice la francesa que es sapiosexual.

Sapiosexual es un término que parte del latín "sapiens", que significa "sabio", y se le añade la palabra sexual. Se trata de un concepto relacionado con la identidad sexual y se usa para definir a las personas que se sienten atraídas por la inteligencia. Es una redudancia. De hecho el sexo solo puede ser un acto de inteligencia. Para otras cosas habría que invertar otro término.

Ya ayer decíamos que la campaña se les está haciendo muy larga a los políticos. El caso Vinicius ha venido en auxilio para los políticos. Esto de dilucidar si España es o no racista puede convertirse en una discusión genérica entre cuñados. ¿España está vertebrada o invertebrada?, ¿España con problema o España sin problema?, ¿España nación histórica desde Adriano o España nación desde las cortes de Cadiz?

Debates todos ellos apasionantes, siempre que no se generalice y se huya de lugares comunes, pero no propios de una campaña electoral. El Gobierno dice que no, que España no es un país racista como ha dicho Feijóo también.

Ha querido decir que en España hay leyes que se hacen cumplir. Curiosamente esto ha ocupado el centro de la campaña electoral y es un termómetro para ver hasta qué punto, y todavía quedan días, hay un agotamiento de los líderes políticos. Se han acabado las propuestas, las denuncias sobre Bildu y ahora están muy flojitos. La política regional y local es un espacio que puede ayudar a superar parte de la distancia entra la sociedad y la clase política. Se discute en lo municipal del alumbrado, de la limpieza, de los parques y jardines...De cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana.

En las comunidades autónomas se habla de política educativa, sanitaria...El nivel local y regional son lo más cercano. El rechazo que se produce a los políticos nacionales, se reduce considerablemente a los autonómicos y municipales. Esta campaña, planteada como una primera vuelta de las generales, tiene poco contenido local.

Y sobre el racismo: no hay que descartar las cosas tan rápido con lo del racismo. Según un estudio, 3 de cada 4 son no racistas, pero hay una minoría que tiene posiciones ambiguas, y los datos de la Fiscalía General del Estado muestran un incremento de los delitos de odio y especialmente de los racistas. Y esto es lo que vamos a hacer esta tarde.