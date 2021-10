Fernando de Haro, sobre la entrevista de Calviño en COPE: "La ministra tiene prisa en dar buenas noticias"

Audio

He leído con mucho interés esta mañana en un periódico la entrevista que le hacían a una periodista y escritora. Es una periodista y escritora de la mas conocidas de España. Contaba sus años de hippie, la pérdida de su marido. Y de pronto la he leído hablando de la felicidad. Me ha sorprendido, me ha sorprendido porque yo soy de esa generación que nunca hablaba de la felicidad en público. Pero ahora todo el mundo escribe en los periódicos y en todos serios de la felcidad, del sentido de la vida y de la muerte.

Eran conversaciones que antes solo se tenían en la intimidad de una alcoba, o de madugrada, después de varias copas. Es como si hubiéramos perdido la vergüenza. Estamos liberados. Antes hablábamos de sexo, de política, de economía, de trabajo, pero ahora todo ha sido colonizado por las conversaciones sobre nuestro destino personal. La columnista dice que la felicidad no es estable, que funciona a base de estallidos. Que se parece a la ausencia de dolor. Me parece una conversación desvergonzada, apasionante. ¿La ausencia de dolor es la máxima aspiración? Desvergonzados como estamos a lo mejor incluso nos atrevemos a responder a preguntas de ese tipo.

Esta mañana la ministra Nadia Calviño ha estado en 'Herrera en COPE' y ha hablado de economía. Ha asegurado que estamos ya en el nivel de empleo anterior a la crisis. Calviño comentaba los datos de paro de septiembre y desde hace días, anuncia que ya hemos vuelto al nivel precrisis, que la recuperación se consolida y le quita importancia al PIB y a la inflación alta que tenemos. La ministra tiene prisa en dar buenas noticias. Los datos del desempleo de septiembre han sido buenos y es una buena noticia que estemos cerca de recuperar el empleo anterior al covid pero hay que matizarlas. Tenemos casi 250.000 trabajadores en ERTE y 25.000 autónomos en cese de actividad. Hay dos tendencias que matizan el optimismo de la ministra: la creación de empleo es más lento y también el ritmo de salida de los ERTE.

Los que saben de esto dicen que probablemente habrán 100.000 personas que no volverán a recuperan su empleo. Está habiendo recuperación económica pero lo importante es que sea una buena recuperación y no volvamos con más desigualdad y hay que tomarse en serio las reformas a fondo que, de momento, ni llegan ni se esperan.