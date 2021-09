Fernando de Haro, sobre el 11-S: "La caída de Kabul nos ha hecho descubrir que esa guerra la hemos perdido"

Audio

El hombre que cae se va de este mundo como una flecha. Su camisa blanca se ondula libremente fuera de sus pantalones negros. Le queda a la izquierda la Torre Norte del World Trade Center. A la derecha la Torre Sur. Cae de cabeza a doscientos cuarenta kilómetros por hora. No es el único, más hombres y más mujeres empezaron a saltar poco después de que el primer avión se estrellara contra la Torre Norte, poco después de que empezara el incendio.

Siguieron saltando hasta que quinta la torre se derrumbó. Saltaban por las ventanas que ya estaban rotas y luego, más tarde, por las ventanas que ellos mismos rompían. Saltaban para escapar del humo y del fuego. Saltaban sólo para respirar una vez más antes de morir. Así describía el periodista Tom Junod la trágica foto del hombre que caía, el hombre que se tiró por la ventana en las torres gemelas poco después de los atentados. Ese hombre que caía representó a los 2.996 muertos, a los 25.000 heridos. Dentro de pocas horas se cumplirán 20 años de un gran asesinato, de un asesinato múltiple y cruel. Como cantó Bruce Springsteen, el ataque dejó mi ciudad en ruinas. Descansen en paz los muertos.

Esta noche somos un país que despertó al peligro y que está llamado a defender la libertad. Nuestro dolor se ha convertido en ira y la ira en resolución. Se hará justicia.

Apenas unos día después Bush puso en marcha una guerra contra el terrorismo. La caída de Kabul en manos de los talibanes nos ha hecho descubrir que esa guerra la hemos perdido. El terrorismo yihadista ha sobrevivido a la intervención en Afganistán. La intervención en Iraq, como predijeron algunos, provocó un gran desastre.

Nada se perdía con la paz, todo se perdió con la guerra. El yihadismo ha sobrevivido a las guerras de Iraq y de Afganistán. Tras el 11S, Al Qaeda se descentralizó y se globalizó como franquicias en África, Asia y Oriente Medio. La mala gestión de la paz y dio origen en gran medida al ISIS. El número de combatientes yihadistas se han multiplicado por cuatro. El derroche de generosidad y de esfuerzo realizado por Estados Unidos para hacer justicia no ha conseguido ganar la llamada guerra contra el terror. No era, no es fácil ganar esa guerra, que exige no solo armas, inteligencia, sino sobre todo, comprender y responder a una instrumentalización nihilista de la religión.

El que se haya perdido la guerra, no impide cantar, como hace Bruce Springsteen, vamos, levántate, el que se haya pedido la guerra no impide cantar como Springsteen, con estas manos, rezo Señor, por los muertos, por nuestros muertos, el que se haya perdido la guerra no nos impide amar la vida más de lo que los terroristas aman la muerte.