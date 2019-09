Fernando de Haro: "Sánchez tiene mucha urgencia de sacar a Franco del Valle de los Caidos"

Audio

Tres decisiones, tres tribunales. La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el derecho al olvido en Internet. La decisión del Supremo británico, que ha declarado nula la decisión de Johnson de cerrar el Parlamento británico. Y la otra decisión ya en nuestro país, el fallo del Supremo en favor del Gobierno de Sánchez y en contra de la familia Franco.

Los jueces por unanimidad han decidido que se exhumen los restos de Franco para reinhumarlos en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio y no en la Almudena como pretendía la familia. A Abascal el líder de Vox, le ha faltado tiempo para hacerle la precampaña a Sánchez con este asunto. En un tuit el líder de Vox ha asegurado que se va a producir la profanación de una tumba y que le da igual que la decisión sea legal o no lo sea. Es la reacción que le viene al pelo a Sánchez.

Abascal ha dado hoy un paso más al hablar de profanacion y al minusvalorar el valor de la ley. Santiago, esto es una demacracia, y la ley es la ley. En España no hay franquistas, no hay un grupo social que revindique a Franco frente a la democracia, no hay nostálgicos de la dictadura. A la mayoría de los españoles nos parece irrelevante que Franco esté enterrado en el Valle de los Caídos o en Mingorribio. Fue primero Zapatero con su ley de Memoria Histórica en 2007 y luego los chicos de Podemos los que pensaron que contra Franco se vivía mejor. Pero no había ni franquistas ni Franco contra el que luchar. Así que tuvieron que inventar un enemigo y se enfrentaron al nombre de las calles, a los restos del dictador.

Ahora Abascal, con esa sagacidad política que le caracteriza, está decido a ser el último o el primer franquista del siglo XXI. Abascal hace pinza con Iván Redondo. Si había alguna duda de qué iban las prisas de Sánchez con los restos de Franco, Adriana Lastra las ha despejado.

Evitar que el dictador reinase por la eternidad sobre las víctimas. La segunda del PSOE habla de un supuesto reinado del PSOE que no existe. Es justo que quien quiera encontrar a sus muertos lo haga. Pero para eso no hacía falta una ley de memoria histórica.

La Comisión de Expertos creado en su momento, sin unanimidad postuló la salida del Valle de los Caídos. Y se aprobó, con la abstención del PP, una proposición no de ley para hacerla efectiva. Y Sánchez tuvo mucha urgencia de sacar a Franco del Valle de los Caidos. Se podría haberlo sacado sin tanta prisa, buscando un acuerdo parlamentario amplio y un acuerdo con la familia. Se podía hacer sin tanto ruido y tanta prisa. Pero Sánchez ha querido prisa, ruido y enfrentamiento. Y ahora tenemos a Abascal que se ha convertido en su perfecto aliado para luchar contra un franquismo que no existe.